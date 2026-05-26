26 травня 2026, 11:56

Нафта дорожчає на тлі ударів США по Ірану

У вівторок, 26 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 2% після того, як американські військові завдали ударів по Ірану. Це тримає ринки в напрузі, оскільки угода про припинення війни та відкриття Ормузької протоки досі залишається недосяжною. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:30 ф'ючерси на Brent подорожчали на $2,36 (2,5%) до $98,50 за барель, після того як на попередній сесії вони закрилися падінням на 7%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні $91,95 за барель, що трохи вище за ціну останніх торгів у понеділок, але на $4,65, або на 4,8%, нижче за рівень закриття п'ятниці. У понеділок розрахунки не проводилися через офіційний вихідний у США — День Пам'яті.

Удари по Ірану

Хоча під час нічної сесії обидва контракти впали на тлі надій на мирну угоду, удари США по південному Ірану та атаки Ізраїлю на «Хезболлу» підштовхнули ціни на Brent вгору та збільшили спред (різницю в ціні) з WTI, зазначив Майкл Маккарті, генеральний директор онлайн-торговельної платформи Moomoo Australia.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, що переговори щодо угоди з Іраном можуть «зайняти кілька днів», чим розвіяв надії на швидке завершення конфлікту — наступного дня після того, як американські сили завдали ударів, які Вашингтон назвав оборонними, на півдні Ірану.

Читайте також: Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

Від початку війни Тегеран фактично заблокував майже все неіранське судноплавство в іншу сторону та з Перської затоки через Ормузьку протоку, перекривши близько однієї п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу (СПГ).

Удари відбулися в той час, коли головний переговорник Ірану та його міністр закордонних справ перебували в Досі на переговорах із прем'єр-міністром Катару щодо потенційної угоди зі США про припинення тримісячної війни.

Як Вашингтон, так і Тегеран заявили про прогрес у роботі над меморандумом про взаєморозуміння, який зупинить війну і дасть переговорникам 60 днів для досягнення остаточної угоди.

Видання Nikkei повідомило з посиланням на дипломатичне джерело на Близькому Сході, що згідно з угодою Іран очистить протоку від мін протягом 30 днів, а Тегеран також припинить збір транзитних зборів.

Автор:
Роман Мирончук
Коментарі - 2

crowl
26 травня 2026, 12:19
Як дорожчає, вчора ж казали шо мир оформлять
neverice
26 травня 2026, 12:30
Ви пропустили причину.
«Як це США ударили по Ірану, вчора ж казали, що мир оформлять» (як і місяць, і два місяці тому).
США якось не можуть врегулювати навіть власними руками розпочату війну. Цікаво, гарантії безпеки будуть?
