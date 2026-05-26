26 травня 2026, 10:47

Чому згода АМКУ важлива для поглинання Warner Bros. компанією Paramount: пояснюють юристи

Антимонопольний комітет України погодив масштабну угоду між Paramount Skydance Corporation та Warner Bros. Discovery. Чому дозвіл України важливий для поглинання одного гіганта іншим, розповіла РБК-Україна керівниця практики інтелектуальної власності Nota Group та юристка Анна Жакот.

Антимонопольний комітет України погодив масштабну угоду між Paramount Skydance Corporation та Warner Bros.

Дозвіл АМКУ

24 травня стало відомо, що Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії «Paramount Skydance Corporation» на опосередковане набуття (через компанію «Prince Sub Inc.» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки)) контролю над компанією «Warner Bros. Discovery, Inc».

Чому потрібне схвалення України?

Як пояснила юристка Анна Жакот, це передбачає українське законодавство про захист економічної конкуренції.

«При цьому їх коло не обмежується лише національними суб'єктами. Це можуть бути і нерезиденти, якщо вони мають вплив на український ринок або якщо угода стосується активів або операції в Україні. В Україні, наприклад, транслюються телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, що належать Warner Bros»,
— сказала вона.

Paramount і Warner Bros Discovery — одні з найбільших гравців світового медіаринку. Їхнє потенційне об'єднання може суттєво змінити:

  • ринок телебачення;
  • стримінгові сервіси;
  • виробництво контенту;
  • рекламний ринок;
  • конкуренцію між медіахолдингами.

Через масштаб угоди компаніям доведеться отримувати погодження не лише в Україні, а й у, США, країнах ЄС тощо. До речі, там це злиття вже викликає занепокоєння, адже воно може нашкодити конкуренції в індустрії.

Якби український антимонопольний комітет відмовив у дозволі, наслідки могли бути серйозними. За словами Жакот, у теорії компаніям довелося б переглядати свої активи, або ж Paramount та Warner Bros взагалі могли б покинути ринок України.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у лютому 2026 року, компанія Warner Bros. Discovery офіційно погодилася на поглинання з боку медіахолдингу Paramount Skydance у рамках масштабної угоди вартістю $110 мільярдів. Це рішення ставить крапку у тривалому та напруженому процесі торгів, який завершився після того, як стрімінговий гігант Netflix відмовився від подальшої боротьби.

Що відомо про продаж Warner Bros?

  • Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros

  • 5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.

  • Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина — побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
