Італійські акції оновили рекорд уперше за 26 років. Які папери в лідерах зростання

Фондовий індекс акцій Італії FTSE MIB встановив новий рекорд уперше з 2000 року, повідомив Bloomberg. На торгах у понеділок, 25 травня, індекс піднімався на піку на 1,2% — до 50 121,2 пунктів.

Як змінилася вартість акцій

Італійські акції подорожчали на 11% з початку 2026 року: вони зростають вже четвертий рік поспіль, пише Bloomberg. Для порівняння: головний американський фондовий індекс S&P 500, який кілька разів оновив рекорд цього року, додав з початку січня 9,2%.

Європейські акції встановили вже кілька рекордів після закінчення пандемії коронавірусу: наприклад, іспанський індекс Ibex 25 досяг піку в жовтні 2025 року, а німецький DAX — 2026-го. Італія залишалася єдиним великим фондовим ринком на континенті, який тримався нижче за свій минулий рекорд, стверджує Bloomberg.

Що рухає ралі

Якщо 2025 року головними двигунами італійського фондового ринку були банки, то 2026-го FTSE MIB піднявся до нового рекорду завдяки ралі акцій енергетичних компаній та постачальників чіпів, стверджує Bloomberg.

Найкращим в індексі зростання цього року є постачальник чіпів STMicroelectronics, який постачає в тому числі Apple і Tesla, пише агентство. Акції STMicroelectronics у Мілані зросли з початку січня на 156%. Схожу динаміку показали і папери, що торгуються у Нью-Йорку. Швидке будівництво інфраструктури для штучного інтелекту збільшило попит на оптичні компоненти, які можуть ефективно передавати дані, пояснив Bloomberg.

Акції енергетичних компаній Saipem та Eni зараз коштують на 73% та 41% дорожче, ніж вони були на початку року, завдяки зростанню цін на нафту через війну США та Ірану. Папери обох компаній дешевшали на торгах 25 травня паралельно зі зниженням котирувань на Brent на 5,7% завдяки надіям інвесторів на швидку мирну угоду сторін.

У той же час папери виробника автомобілів Stellantis (бренди Fiat, Peugeot і Citroen) і кораблебудівної компанії Fincantieri виявилися серед найгірших у FTSE MIB цього року, подешевшавши на 30% кожна, пише Bloomberg.