Золото дешевшає на тлі ударів США по Ірану

Ціни на золото знизилися в ході азіатських торгів у вівторок, 26 травня, після того, як нові удари США по Ірану підірвали недавній оптимізм щодо можливої мирної угоди між двома країнами. Про це пише Investing.com.

Як відреагували долар та нафта

Долар стабілізувався, тоді як ціни на нафту у вівторок відновилися після новин про американські удари, що чинило тиск на золото і перервало нещодавнє ралі в дорогоцінних металах.

Ціни на золото

Спотова ціна золота впала на 0,8% до $4 535,17 за унцію на 04:37, тоді як ф'ючерси на золото знизилися на 0,8% до $4 568,67 за унцію.

Інші дорогоцінні метали також подешевшали: спотова ціна срібла впала на 2,1% до $76,4495 за унцію, а спотова ціна платини знизилася на 0,6% до $1955,02 за унцію.

Золото та інші дорогоцінні метали додавали в ціні в ході останніх сесій, особливо після появи ряду повідомлень про те, що США та Іран близькі до рамкової угоди про поновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Удари по Ірану

Однак у понеділок увечері з'явилися повідомлення про те, що США завдали нових військових ударів по Ірану, що знизило перспективи укладання мирної угоди між двома країнами.

За даними американських ЗМІ, ударів було завдано по позиціях ракетних пускових установок і суднам, які займалися мінуванням акваторії, на півдні Ірану.

Цей розвиток подій допоміг долару відновитися після втрат, а також сприяв відскоку нафтових котирувань після тижневого зниження.

Відновлення нафтових цін викликало учасників ринку побоювання щодо інфляційних наслідків війни з Іраном. Страхи перед тим, що інфляція, зумовлена зростанням цін на енергоносії, змусить світові центральні банки посилити грошово-кредитну політику, цього року чинили суттєвий тиск на ціни золота.