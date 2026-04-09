Чехія змінює правила для українців: як отримати дозвіл на проживання на 5 років

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 квітня 2026, 8:24

Чехія змінює правила для українців: як отримати дозвіл на проживання на 5 років

З 1 по 30 квітня 2026 року для громадян України в Чехії відкривається важливе вікно можливостей. У рамках урядової програми Lex Ukraine розпочався прийом електронних заяв на отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання строком на п’ять років. Цей крок знаменує собою офіційний перехід біженців від статусу тимчасового притулку (dočasná ochrana) до повноцінного дозволу на проживання, пише visitukraine.today.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто може отримати дозвіл на проживання в Чехії на 5 років

Претендувати на новий статус зможуть далеко не всі бажаючі, оскільки держава висуває низку суворих вимог до кандидатів. У першу чергу, заявник повинен безперервно проживати на території Чеської Республіки зі статусом тимчасового захисту не менше двох років. Обов'язковою умовою є наявність офіційно зареєстрованого місця проживання (прописки). Крім того, кандидат повинен бути повністю фінансово незалежним і не отримувати державну гуманітарну допомогу протягом встановленого законом періоду.

Який офіційний дохід потрібен для посвідки на проживання в Чехії

Фінансовий критерій є ключовим на етапі відбору. Орієнтовний мінімальний дохід заявника повинен становити близько 440 000 чеських крон на рік. Якщо заявка подається на всю сім'ю, до цієї суми необхідно додати ще приблизно 110 000 крон на кожного утриманця. Практика минулого року показала, що міграційні служби перевіряють документи про доходи вкрай скрупульозно: у 2025 році з 80 тисяч поданих заяв схвалення отримали лише близько 15 тисяч осіб.

Як подати заявку на посвідку на проживання в Чехії онлайн

Процедура подання документів максимально спрощена та переведена в цифровий формат. Весь процес починається з обов’язкової реєстрації на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чехії (ipc.gov.cz). В особистому кабінеті необхідно заповнити електронну анкету та завантажити документи, що підтверджують ваш стабільний заробіток. Якщо ваша заявка пройде первинну перевірку, восени 2026 року вас офіційно запросять на здачу біометричних даних.

Що дає посвідка на проживання в Чехії?

Остаточне рішення щодо схвалених заявок буде прийнято до кінця 2026 року. Отримана картка резидента надає право легально проживати та безперешкодно працювати в Чехії протягом наступних п’яти років без необхідності щорічного продовження статусу. Додатковою перевагою є можливість вільно подорожувати всіма країнами Шенгенської зони терміном до 90 днів на півріччя. Найголовніше — цей документ відкриває прямий шлях до отримання статусу постійного місця проживання (ПМП) у майбутньому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами