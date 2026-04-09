Чехія змінює правила для українців: як отримати дозвіл на проживання на 5 років

З 1 по 30 квітня 2026 року для громадян України в Чехії відкривається важливе вікно можливостей. У рамках урядової програми Lex Ukraine розпочався прийом електронних заяв на отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання строком на п’ять років. Цей крок знаменує собою офіційний перехід біженців від статусу тимчасового притулку (dočasná ochrana) до повноцінного дозволу на проживання, пише visitukraine.today.

Хто може отримати дозвіл на проживання в Чехії на 5 років

Претендувати на новий статус зможуть далеко не всі бажаючі, оскільки держава висуває низку суворих вимог до кандидатів. У першу чергу, заявник повинен безперервно проживати на території Чеської Республіки зі статусом тимчасового захисту не менше двох років. Обов'язковою умовою є наявність офіційно зареєстрованого місця проживання (прописки). Крім того, кандидат повинен бути повністю фінансово незалежним і не отримувати державну гуманітарну допомогу протягом встановленого законом періоду.

Який офіційний дохід потрібен для посвідки на проживання в Чехії

Фінансовий критерій є ключовим на етапі відбору. Орієнтовний мінімальний дохід заявника повинен становити близько 440 000 чеських крон на рік. Якщо заявка подається на всю сім'ю, до цієї суми необхідно додати ще приблизно 110 000 крон на кожного утриманця. Практика минулого року показала, що міграційні служби перевіряють документи про доходи вкрай скрупульозно: у 2025 році з 80 тисяч поданих заяв схвалення отримали лише близько 15 тисяч осіб.

Як подати заявку на посвідку на проживання в Чехії онлайн

Процедура подання документів максимально спрощена та переведена в цифровий формат. Весь процес починається з обов’язкової реєстрації на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чехії (ipc.gov.cz). В особистому кабінеті необхідно заповнити електронну анкету та завантажити документи, що підтверджують ваш стабільний заробіток. Якщо ваша заявка пройде первинну перевірку, восени 2026 року вас офіційно запросять на здачу біометричних даних.

Що дає посвідка на проживання в Чехії?

Остаточне рішення щодо схвалених заявок буде прийнято до кінця 2026 року. Отримана картка резидента надає право легально проживати та безперешкодно працювати в Чехії протягом наступних п’яти років без необхідності щорічного продовження статусу. Додатковою перевагою є можливість вільно подорожувати всіма країнами Шенгенської зони терміном до 90 днів на півріччя. Найголовніше — цей документ відкриває прямий шлях до отримання статусу постійного місця проживання (ПМП) у майбутньому.