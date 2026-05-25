Головне за понеділок: доступ до інформації про майно та активи українців та україснький аналог ChatGPT
Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що пропонував закласти у бюджет підвищення мінімальної пенсії до 4700 грн. За його словами, за умови додаткових зусиль цей показник можна було б збільшити ще більше, не змінюючи загальної структури пенсійної системи.
Поліція отримає доступ до інформації про майно та активи українців
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Нацполіції у справах щодо необґрунтованих активів.
Середня зарплата у Києві перевищила 49 тис. грн: де платять найбільше
Рівень заробітних плат у Києві продовжує суттєво випереджати середні показники по країні. Найбільші доходи традиційно отримують працівники ІТ-сфери, фінансового сектору та державного управління, тоді як найнижчі зарплати залишаються в освіті, будівництві та сфері обслуговування.
В Україні презентували аналог ChatGPT — Lapathoniia
В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.
Киян попередили: місто може залашитися без води на декілька днів
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що Бортницька станція аерації є гігантським комплексом, і для її знищення знадобляться тисячі дронів. Проте зупинка системи водопостачання та водовідведення цілком реальна через знеструмлення.
Папа Римський закликав «знезброїти» ШІ
Ватикан оприлюднив першу велику програмну працю нового глави Католицької церкви Папи Римського Лева XIV — енцикліку під назвою Magnifica Humanitas («Величне людство або Велична людяність» українською. — Ред).
Українці в квітні продали драгметалів на рекорду суму
У квітні 2026 українці продали фізичних драгметалів більше, ніж купили на рекордну суму 1,22 млн дол.
Навіщо ЄС витрачає мільярди на цифровий євро і хто на цьому заробить
Цифровий євро стає одним із найдорожчих платіжних проєктів Європи. Лише на перші п’ять технічних компонентів Європейський центральний банк виділив €1,16 млрд. Ще більший рахунок чекає на комерційні банки, яким доведеться перебудовувати власні системи під новий інструмент. Чому і кому саме Європа готова платити шалені гроші в часи, коли цифрові платежі й так працюють бездоганно?
Коментарі