Tether запустить національний стейблкоїн Грузії

Компанія Tether заявила про плани запустити стейблкоїн, номінований у грузинському ларі. Проект буде здійснено за підтримки уряду Грузії. Стейблкоїн отримає назву GEL₮.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Як повідомляє компанія, GEL₮ дозволить знизити вартість транзакцій, забезпечити майже миттєві розрахунки, програмовані платежі та ефективніше переміщення коштів усередині цифрової фінансової інфраструктури.

Очікується, що проект допоможе розвитку міжнародної торгівлі, фінтеху, цифрових платежів та доступу до програмованих фінансових сервісів у Грузії. Додаткові подробиці про структуру GEL₮, графік запуску та механізми регулювання будуть оголошені пізніше.

Tether зазначає, що Грузія вже вважається однією з найрозвиненіших юрисдикцій у сфері цифрових платежів. Наприклад, це стосується можливості сплати податків через миттєву конвертацію цифрових активів у національну валюту.

Особливо важливо, що грузинське законодавство розроблялося з урахуванням сумісності з американською юридичною базою у сфері криптовалюти, включаючи закон GENIUS Act. Це робить Грузію однією з перших країн, які прагнуть прямої регуляторної сумісності з американською цифровою фінансовою системою.

Нагадаємо

У березні Національний банк Грузії дозволив зареєстрованим у країні компаніям випускати стейблкоїни у скрині та інших валютах. Емісія доступна юрособам з капіталом від 500 тисяч ларі і лише зі схвалення регулятора.

Tether — емітент доларового стейблкоїну USDT, капіталізація якого зараз становить $189 млрд. Також компанія розвиває токен XAUT, власники якого можуть обміняти його на фізичне золото.