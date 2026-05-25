Національний банк України встановив на 26 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,2447 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
25 травня 2026, 17:22
НБУ оновив курс валют на 26 травня: долар відійшов від піку, євро пішло вгору
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,24 грн. Це на 2 копійки більше, ніж і у понеділок (44,23 грн).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,52 грн, що на 19 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,33 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
