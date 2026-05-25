25 травня 2026, 18:16

Папа Римський закликав «знезброїти» ШІ

Ватикан оприлюднив першу велику програмну працю нового глави Католицької церкви Папи Римського Лева XIV — енцикліку під назвою Magnifica Humanitas («Величне людство або Велична людяність» українською. — Ред). Про це пише DW.

Ватикан оприлюднив першу велику програмну працю нового глави Католицької церкви Папи Римського Лева XIV — енцикліку під назвою Magnifica Humanitas («Величне людство або Велична людяність» українською. — Ред).

Позиція Папи Римського

Опублікований у понеділок, 25 травня, документ, який експерти вже охрестили «соціальною енциклікою епохи ШІ», присвячений захисту людини в часи стрімкого технологічного прогресу. Символічно, що праця вийшла у 135-ту річницю знаменитого маніфесту Rerum novarum, який свого часу заклав основи католицького соціального вчення.

Лев XIV, який став першим понтифіком-американцем в історії та очолює Католицьку церкву вже рік, особисто відвідав презентацію документа у Ватикані, що є безпрецедентним кроком для Святого престолу. Також на церемонії презентації був присутній співзасновник компанії-розробника ШІ-технологій Anthropic, тех-міліардер Кріс Олах, вказує інформагенція dpa.

Папа застерігає від загрози цифрового Вавилону

У тексті понад 100 сторінок понтифік порівнює хаотичний розвиток технологій із біблійною Вавилонською вежею — символом людських гордощів. Визнаючи штучний інтелект «корисною допомогою» у багатьох галузях, Лев XIV водночас б'є на сполох через ризики монополізації технологій вузьким колом украй впливових осіб.

За його словами, концентрація таких інструментів у руках обмежених груп людей загрожує демократичним процесам, а також інформаційній та економічній безпеці внаслідок необмежених можливостей щодо контролю та маніпуляцій, які надає цьому обмеженому колу осіб ШІ.

Тож, на переконання Папи, «необхідно, щоб застосування ШІ — особливо коли йдеться про суспільні блага та основоположні права — супроводжувалося чіткими критеріями та ефективними механізмами контролю». Так, Лев XIV пропонує запровадити «Етичний кодекс» для врегулювання цього питання. Також, на погляд понтифіка, має бути врегульовано поводження з даними користувачів. А втім, і це нічого не дасть, упевнений глава Католицької церкви, «якщо цю мораль визначатимуть лише кілька осіб». Ці слова сприймаються оглядачами як критика на адресу провідних технологічних мільярдерів зі США, пише інформагенція dpa.

Окремі застереження енцикліка нинішнього Папи Римського містить і щодо небезпек неконтрольованого поширення фейків, створених за допомогою ШІ. Однак найбільшу тривогу понтифіка викликає використання саме військового ШІ. Нинішній Папа рішуче зажадав запровадження жорстких міжнародних правил та етичного кодексу.

«Неприпустимо довіряти смертоносні або незворотні рішення штучним системам. Машини в жодному разі не повинні самостійно ухвалювати питання життя і смерті. Штучний інтелект необхідно знезброїти», — зазначив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
kadaad1988
25 травня 2026, 18:54
Боится конкуренции?
