У скільки обходиться компанії зарплата співробітника в 25 тис. грн: відповідь вас здивує

«Зарплата 25 тисяч на руки» — ця фраза звучить просто. Але мало хто замислюється, скільки насправді витрачає роботодавець, щоб ця сума опинилася у вас на картці. Відповідь здивує: щоб виплатити 25 000 грн чистими, бізнес витрачає майже 40 000 грн. Чому саме так і з чого складається ця різниця, розібрали юристи Юридичної компанії YANKIV.

Як рахується реальна вартість працівника

Офіційна зарплата в Україні оподатковується трьома платежами, і важливо розуміти, хто що платить.

ЄСВ — 22% понад зарплату. Єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець зверху від нарахованої зарплати — це не утримується з вашої зарплати, а додається до неї. При зарплаті 39 650 грн (нарахована сума, з якої потрібно отримати 25 000 чистими) роботодавець доплачує до бюджету ще 7 150 грн ЄСВ.

ПДФО — 18% від нарахованої зарплати. Податок на доходи фізичних осіб утримується з нарахованої суми і зменшує те, що отримує працівник. З 39 650 грн — це 5 850 грн.

Військовий збір — 5% від нарахованої зарплати. Так само утримується з нарахованої суми. З 39 650 грн — це 1 650 грн.

Дія.Сіті: чому для ІТ-компаній інакше

Якщо ви працюєте в компанії — резиденті Дія.Сіті, розрахунок буде іншим. Для гіг-спеціалістів і найманих працівників резидентів Дія.Сіті діють пільгові ставки оподаткування: замість стандартних 18% ПДФО застосовується знижена ставка, а ЄСВ сплачується у мінімальному розмірі.

У результаті щоб виплатити ті самі25 000 грн на руки, резидент Дія.Сіті витратить32 500 грн — на 7 150 грн менше, ніж звичайний роботодавець. Саме тому ІТ-компанії в межах Дія.Сіті можуть запропонувати конкурентнішу «чисту» зарплату при менших загальних витратах.

Чому це важливо знати підприємцю

Якщо ви власник бізнесу і плануєте наймати працівників — закладайте до бюджету не суму «на руки», а реальну вартість працівника. При зарплаті 25 000 грн чистими щомісячні витрати на одного співробітника — близько 39 650 грн. При штаті в 10 осіб — це майже 400 000 грн на місяць тільки на фонд оплати праці з усіма відрахуваннями.

Саме тому частина підприємців розглядає альтернативні моделі залучення фахівців — через ФОП, гіг-контракти або інші законні інструменти. Але у кожного підходу є свої умови, обмеження і ризики, про які варто знати заздалегідь.

До речі, якщо ви самі є ФОП і думаєте, чи варто наймати працівників або залишатися на спрощеній системі, — важливо розуміти ліміти доходу на 2026 рік.

ФОП 1 групи може заробляти до 1 444 049 грн на рік, ФОП 2 групи — до 7 211 598 грн, ФОП 3 групи — до 10 091 049 грн.

Перевищення цих лімітів тягне за собою обов’язковий перехід на іншу групу або загальну систему — а отже, й перегляд усієї структури оподаткування, включно з витратами на найманих працівників.