У скільки обходиться компанії зарплата співробітника в 25 тис. грн: відповідь вас здивує

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 травня 2026, 13:25

У скільки обходиться компанії зарплата співробітника в 25 тис. грн: відповідь вас здивує

«Зарплата 25 тисяч на руки» — ця фраза звучить просто. Але мало хто замислюється, скільки насправді витрачає роботодавець, щоб ця сума опинилася у вас на картці. Відповідь здивує: щоб виплатити 25 000 грн чистими, бізнес витрачає майже 40 000 грн. Чому саме так і з чого складається ця різниця, розібрали юристи Юридичної компанії YANKIV.

«Зарплата 25 тисяч на руки» — ця фраза звучить просто.

Як рахується реальна вартість працівника

Офіційна зарплата в Україні оподатковується трьома платежами, і важливо розуміти, хто що платить.

ЄСВ — 22% понад зарплату. Єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець зверху від нарахованої зарплати — це не утримується з вашої зарплати, а додається до неї. При зарплаті 39 650 грн (нарахована сума, з якої потрібно отримати 25 000 чистими) роботодавець доплачує до бюджету ще 7 150 грн ЄСВ.

ПДФО — 18% від нарахованої зарплати. Податок на доходи фізичних осіб утримується з нарахованої суми і зменшує те, що отримує працівник. З 39 650 грн — це 5 850 грн.

Військовий збір — 5% від нарахованої зарплати. Так само утримується з нарахованої суми. З 39 650 грн — це 1 650 грн.

Читайте також: Як податкова може дізнатися про ваші справжні доходи

Дія.Сіті: чому для ІТ-компаній інакше

Якщо ви працюєте в компанії — резиденті Дія.Сіті, розрахунок буде іншим. Для гіг-спеціалістів і найманих працівників резидентів Дія.Сіті діють пільгові ставки оподаткування: замість стандартних 18% ПДФО застосовується знижена ставка, а ЄСВ сплачується у мінімальному розмірі.

У результаті щоб виплатити ті самі25 000 грн на руки, резидент Дія.Сіті витратить32 500 грн — на 7 150 грн менше, ніж звичайний роботодавець. Саме тому ІТ-компанії в межах Дія.Сіті можуть запропонувати конкурентнішу «чисту» зарплату при менших загальних витратах.

Читайте також: Скільки техногіганти готові платити за найталановитіших розробників ШІ

Чому це важливо знати підприємцю

Якщо ви власник бізнесу і плануєте наймати працівників — закладайте до бюджету не суму «на руки», а реальну вартість працівника. При зарплаті 25 000 грн чистими щомісячні витрати на одного співробітника — близько 39 650 грн. При штаті в 10 осіб — це майже 400 000 грн на місяць тільки на фонд оплати праці з усіма відрахуваннями.

Саме тому частина підприємців розглядає альтернативні моделі залучення фахівців — через ФОП, гіг-контракти або інші законні інструменти. Але у кожного підходу є свої умови, обмеження і ризики, про які варто знати заздалегідь.

До речі, якщо ви самі є ФОП і думаєте, чи варто наймати працівників або залишатися на спрощеній системі, — важливо розуміти ліміти доходу на 2026 рік.

ФОП 1 групи може заробляти до 1 444 049 грн на рік, ФОП 2 групи — до 7 211 598 грн, ФОП 3 групи — до 10 091 049 грн.

Перевищення цих лімітів тягне за собою обов’язковий перехід на іншу групу або загальну систему — а отже, й перегляд усієї структури оподаткування, включно з витратами на найманих працівників.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Валютообмін Zaliznyaka,4/2 и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами