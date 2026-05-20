Скільки техногіганти готові платити за найталановитіших розробників ШІ

Оскільки великі технологічні компанії та стартапи нового покоління борютбся за розвиток штучного інтелекту, елітні дослідники та лідери інженерії стали еквівалентом топ-спортсменів. Про історію п’яти талановитих розробників та як за них змагаються топ-працедавці, розповідає euronews. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Ілля Суцкевер

Мало хто в секторі штучного інтелекту заслуговує на більшу повагу, ніж ізраїльсько-канадський вчений Ілля Суцкевер.

Як співзасновник і колишній головний науковий співробітник OpenAI, Суцкевер допоміг здійснити прориви в розробці моделей GPT і був широко визнаний як один з ключових інтелектуальних архітекторів буму генеративного штучного інтелекту.

До OpenAI він працював у Google Brain і зробив свій внесок у деякі фундаментальні прориви, що допомогли започаткувати революцію глибокого навчання.

Після драматичної кризи управління OpenAI у 2023 році, пов'язаної з тимчасовим усуненням Сема Альтмана з посади генерального директора, Суцкевер зрештою покинув компанію та став співзасновником Safe Superintelligence (SSI).

SSI одразу стала одним зі стартапів у сфері штучного інтелекту до яких прикута найбільша увага. Незважаючи на те, що компанія не випустила комерційного продукту, у 2025 році її оцінили приблизно в $32 млрд.

Суцкевер також підтвердив володіння часткою в OpenAI на суму $7 млрд під час своїх свідчень на судовому процесі між Ілоном Маском та творцем ChatGPT. Цінність Суцкевера полягає в надзвичайно рідкісному поєднанні наукової підготовки, досвіду роботи на передових моделях та лідерських здібностей.

Міра Мураті

Ще одним важливим талантом, який покинув OpenAI, була колишня головна технічна директорка Міра Мураті, яка звільнилася з компанії у 2024 році.

Албансько-американська інженерка та бізнес-керівниця відіграла центральну роль під час запуску ChatGPT, DALL-E та GPT-4, ставши одним із публічних облич революції штучного інтелекту. Раніше вона також працювала старшим менеджером з продуктів у Tesla.

Після відходу з OpenAI Мураті запустила Thinking Machines Lab, яка швидко залучила колишніх дослідників OpenAI та стала важливим новим гравцем в екосистемі стартапів у сфері штучного інтелекту.

Як і SSI Суцкевера, фірма ще не випустила продукт, але, як повідомляється, невдовзі після запуску її оцінка перевищила $5 млрд. Вона зосереджується на співпраці людини та штучного інтелекту, а не виключно на створенні повністю автономних систем штучного інтелекту.

Лише минулого тижня Thinking Machines Lab представила свої «моделі взаємодії», якими люди нібито зможуть повністю керувати за допомогою голосу, і які, серед іншого, матимуть вбудований доступ до екрана користувача, що зробить інтерфейс, ймовірно, бездоганним.

Стратегічна цінність Мураті полягає в тому, що вона стала однією з небагатьох керівників, здатних залучати дослідників вищого рівня у великих масштабах.

У секторі штучного інтелекту ця гравітація рекрутингу зараз є конкурентною перевагою, особливо враховуючи, що компанії усвідомлюють, що елітні таланти дедалі більше концентруються серед відносно невеликої кількості передових лабораторій.

Александр Ван

На відміну від Суцкевера та Мураті, які починали в OpenAI, а потім пішли, щоб заснувати власні стартапи, китайсько-американський інженер Александр Ван здобув популярність як засновник, а потім перейшов до Meta.

Ван запустив Scale AI ще у 2016 році, компанію, яка створила критично важливу інфраструктуру для систем машинного навчання за допомогою інструментів маркування даних, оцінки та моделювання.

У 2025 році Meta придбала 49% акцій фірми без права голосу за $14,3 млрд, оцінивши її в $29 млрд.

Александра Ванга було призначено на керівну посаду в Meta Superintelligence Labs — підрозділі штучного інтелекту компанії Марка Цукерберга.

Згідно з ймовірними витоками документів, його потенційні доходи є одними з найбільших в історії Кремнієвої долини: базова зарплата становить $1 млн, а також передбачені багатомільйонні бонуси та від $100 до $150 млн у вигляді акціонерного капіталу протягом п'яти років.

Цей крок був широко інтерпретований як частина спроби Цукерберга пришвидшити розвиток можливостей штучного інтелекту Meta після того, як компанія у сприйнятті громадськості відстала від OpenAI.

На відміну від суто академічних дослідників, Ван став цінним завдяки своєму операційному розумінню того, як створюються та масштабуються передові системи штучного інтелекту. Його експертиза охоплює інфраструктуру, набори даних, конвеєри оцінки та організаційне виконання.

Деміс Хассабіс

Подібно до Ванга, Деміс Хассабіс також розпочав свій шлях у секторі штучного інтелекту як засновник, перш ніж перейти до великої технологічної компанії.

Британський інженер грецького, кіпрського, китайського та сінгапурського походження роками перетворював DeepMind на одну з провідних світових дослідницьких організацій у галузі штучного інтелекту, яка прославилася такими проривами, як AlphaGo, модель, що опанувала давню китайську настільну гру Го, та AlphaFold, яка передбачає структури білків.

У 2024 році модель AlphaFold2 вирішила 50-річну проблему, точно передбачивши тривимірні структури білків, що призвело до того, що Хассабіс отримав Нобелівську премію з хімії за 2024 рік.

Компанія DeepMind була спочатку заснована в Лондоні та придбана Google у 2014 році, що призвело до створення Google DeepMind.

Точна остаточна ціна покупки ніколи офіційно не була підтверджена, але повідомлення вказують на те, що її було придбано за суму від $400 до $650 млн у той час, коли штучний інтелект ще був далекою ідеєю в технологічному секторі.

Базова зарплата Хассабіса публічно не розголошується, але, як у генерального директора Google DeepMind, його загальний річний прибуток оцінюється в мільйони.

Повідомляється, що він отримав винагороди за результати роботи, такі як значний бонус у розмірі $3 млн за досягнення в проекті Gemini AI. Очікувані статки Хассабіса становлять приблизно $600 млн.

Після запуску ChatGPT, що загострило гонку озброєнь у сфері штучного інтелекту, Google під керівництвом Хассабіса консолідувала більше своїх зусиль у сфері штучного інтелекту навколо Google DeepMind.

Хассабіс займає унікально цінну роль, оскільки він поєднує статус засновника, елітні наукові якості та лідерство в організації.

Андрій Карпатій

Андрій Карпатій ще один співзасновник OpenAI. Після допомоги у запуску великої компанії зі штучного інтелекту, словацько-канадський дослідник комп'ютерних технологій очолив відділ штучного інтелекту в Tesla, де з 2017 по 2022 рік він допомагав керувати розробкою систем автономного водіння на основі нейронних мереж.

Пізніше Карпатій ненадовго повернувся до OpenAI, перш ніж запустити Eureka Labs у 2024 році. Немає розголошеної приватної оцінки вартості компанії, оскільки вона займається незалежними освітніми та стартап-ініціативами.

Однак, статки Карпатія оцінюються від $50 до $150 млн. Карпатій залишається однією з найбільш стратегічно цінних фігур у сфері штучного інтелекту через здатність формувати спільноти розробників та залучати талановитих людей.