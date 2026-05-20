Банківська таємниця досі є бар'єром для податківців, ДПС не може зайти у банківську систему і подивитися ваші надходження. Але є шляхи, якими інформація все ж може дістатися до неї. Детально про них розповіли експерти юридичної компанії YANKIV, «Мінфін» обрав головне.
Як податкова може дізнатися про ваші справжні доходи
Існує чотири шляхи, якими інформація все ж може дістатися до неї:
Через Нацбанк. НБУ збирає інформацію з банків і може передавати її до ДПС. Найменший оборот по картках, з якого вже надходили листи від податкової — близько 540 тисяч гривень за рік.
Через фінансовий моніторинг. Якщо фінустанова помічає ризикові операції, вона блокує клієнта і передає дані далі.
Через суд. Податкова може звернутися до суду з вимогою розкрити банківську таємницю щодо конкретної особи.
Під час перевірки. На перевірці ДПС має право вимагати банківські виписки безпосередньо.
Тобто банківська таємниця ще працює, але вона не робить ваші перекази невидимими. Якщо обороти за картками значні, в певний момент про це можуть дізнатися — найчастіше саме через Нацбанк.
Нерухомість і оренда: тут податкова знає вибірково
Про вашу нерухомість — квартири, будинки, комерційні приміщення, земельні ділянки — ДПС знає у повному обсязі. Ці дані потрібні, щоб нараховувати податок на нерухомість і мінімальне податкове зобов’язання на сільськогосподарську землю.
А ось чи здаєте ви цю нерухомість в оренду — питання інше. Тут податкова має інформацію тільки в одному випадку: коли орендар є ФОП або юридичною особою. У такій ситуації орендар стає податковим агентом — сплачує податок із суми оренди й сам звітує перед ДПС. Для вас це не штраф і не проблема: навпаки, ці кошти можна використати на вашу користь — взяти у податковій довідку про доходи та застосувати її як підтвердження походження коштів, коли потрібно.
Якщо ж ви здаєте квартиру іншій фізичній особі — автоматичної інформації до ДПС не йде. Масових перевірок нелегальної оренди зараз немає: податкова цим напрямом активно не займається. Утім, ситуація може змінитися. Зараз обговорюється включення ріелторів до суб'єктів фінансового моніторингу. Якщо ця норма запрацює, ріелтори будуть зобов’язані звітувати про орендодавця і орендаря по кожній угоді.
Публічні заяви — несподіване джерело ризику
Підприємці часто люблять озвучувати в медіа чи соцмережах обороти у «50, 100, 150 мільйонів». А коли податкова дивиться на дані по податковому номеру цієї людини — там жодного відповідного декларованого доходу. Іноді є тільки ФОП у межах ліміту своєї групи, і не більше.
Такі заяви аналізуються. Зустрічаються випадки, коли податківці надсилали запити саме після публічних виступів — про походження коштів і сплату податків. Більше того: коли підприємець намагається оскаржити в суді нараховані штрафи, його ж власні слова з ЗМІ можуть бути використані проти нього і погіршити шанси на оскарження.
Озвучувати великі обороти безпечно тільки тоді, коли вони підтверджені офіційною звітністю компанії. Наприклад, фінансові показники ТОВ можна перевірити через OpenDataBot — і саме ці цифри сміливо можна використовувати в комунікації, не побоюючись штрафів.
CRS — механізм запущено, але стягнень поки мало
З липня 2023 року Україна приєдналася до угоди CRS про автоматичний обмін податковою інформацією. Її учасниками є країни Європи та багато держав за межами ЄС. Якщо ви як резидент України відкриваєте рахунок в іноземному банку, інформація про цей рахунок і його стан передається до української податкової.
Чи означає це, що CRS уже масово приводить до донарахувань? Поки ні — публічно відомих випадків практично немає, і навіть якщо окремі ситуації виникали, вони не висвітлюються. Механізм запущено, але активного масового застосування ще немає.
Окремо варто знати про норму, яка діє в межах воєнного стану. Якщо податкова дізнається про іноземні доходи чи рахунки на суму до 250 тисяч доларів — це не є підставою для нарахування податків. Цей запобіжник реально захищає більшість осіб, які перебувають у країнах ЄС за тимчасовим захистом.
OnlyFans — перший масовий приклад реальних претензій
Перший практичний приклад того, як міжнародний обмін інформацією перетворюється на конкретні листи, — це ситуація з OnlyFans. Україна та Великобританія обмінялися даними про доходи українських громадян у Британії, і ключовий блок стосувався акаунтів на цій платформі (вона належить компанії Phoenix International Ltd). Після цього ДПС почала масово розсилати листи власникам акаунтів з вимогою задекларувати доходи й сплатити податки.
Ключова деталь — час. Між отриманням доходу і першим листом є реальна затримка у кілька років:
- За доходи 2022 року перші претензії почали приходити лише наприкінці 2024-го.
- За доходи 2023 року претензії почали надходити наприкінці 2025-го.
Те, що зараз тихо, не означає, що питань не виникне взагалі. Усе працює ретроспективно — заднім числом. Тому навіть якщо ви отримували доходи на іноземних платформах кілька років тому, можливість отримати лист зараз цілком реальна.
Чеки з іменем отримувача: дедлайн 1 травня 2026
Зміни до правил фіскальних чеків, ухвалені у березні 2025 року, — одна з найхитріших норм останнього часу, на якій уже встигли спіткнутися багато людей. Тепер фінансові організації, як-от NovaPay та її аналоги, мають зазначати в чеках ім'я отримувача платежу.
Як це виглядає на практиці. Ви як приватна особа відправляєте товар «Новою поштою», покупець оплачує його у відділенні — і чек із вашим іменем як отримувача йде в податкову. ДПС систематизує дані з великої кількості таких чеків. Якщо надходжень багато, очікуйте лист із проханням пояснити доходи та задекларувати їх.
Дедлайн подати декларацію за такі доходи за 2025 рік — до 1 травня 2026 року. Прогноз: починаючи приблизно з червня 2026-го варто очікувати масову хвилю листів від податкової саме за цим сценарієм.
Маркетплейси — велика зміна з 1 січня 2027
У Верховній Раді розглядається законопроєкт, який зобов’яже маркетплейси звітувати про доходи продавців. Іноземні платформи (Etsy, Amazon, фріланс-біржі та інші) передаватимуть інформацію про доходи українців до ДПС. Українські маркетплейси звітуватимуть про доходи на своїх ресурсах за тією ж логікою.
Якщо закон ухвалять у поточній редакції, він запрацює з 1 січня 2027 року і не матиме зворотної сили — інформація стосуватиметься лише доходів, отриманих з цієї дати. Це означає, що для тих, хто працює через маркетплейси, у 2026 році ще є час спокійно перейти на прозору модель і не залишати незакритих питань на майбутнє.
