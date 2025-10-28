Система єдиного податку потребує реформування за польською моделлю — Гетманцев

Система єдиного податку дійсно потребує істотного реформування за польською моделлю. Є Національна стратегія доходів, де це визначено. Про це заявив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева агентству «Інтерфакс-Україна».

Деталі

«Це ми зробимо після війни, точніше, це вже робитимуть наші наступники. Але точно це треба буде зробити і реформувати систему єдиного податку», — наголосив Гетманцев.

За його словами, для того, аби сьогодні, за існуючого законодавства, уникнути зловживань, у Державної податкової служби і Бюро економічної безпеки достатньо повноважень.

«От сьогодні у нас буде проходити засідання комітету, де ми будемо заслуховувати рітейл. Не виходячи навіть на перевірку, в мене є дані, де є подрібнення великого бізнесу на малий, а де його немає. Є АТБ, яке працює на одній чи двох юридичних особах і має оборот до 250 млрд грн, а є фірма, яка має оборот до 10 млн грн, а насправді має близько 50 „суб'єктів господарювання“ під одним брендом. Ми ж розуміємо, що так це не може працювати», — розповів голова Комітету.

Гетманцев зазначив, що реформа системи єдиного податку за польською моделлю — це не про збільшення податків, як це іноді подається «експертами». Це про те, що єдиний податок мають сплачувати дійсно малі або ті, хто мають оборот до EUR2 млн на рік. А ті, хто мають більший оборот, ніяк не зможуть нею користуватися.

Якщо говорити про торгівлю, то в Польщі передбачена ставка (єдиного податку) не 5%, а 3%. Тобто для певних видів діяльності передбачена менша ставка, ніж у нас. Але звичайно треба працювати чесно, не ховаючи обороти в необлікованому кеші. Тож ми маємо говорити в контексті урядової НСД та реформування єдиного податку не про підвищення податків, а про справедливість оподаткування і застосування системи саме для малого бізнесу, а не для середнього і великого, підсумував він.