28 жовтня 2025, 15:52

Система єдиного податку потребує реформування за польською моделлю — Гетманцев

Система єдиного податку дійсно потребує істотного реформування за польською моделлю. Є Національна стратегія доходів, де це визначено. Про це заявив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева агентству «Інтерфакс-Україна».

Система єдиного податку дійсно потребує істотного реформування за польською моделлю.

Деталі

«Це ми зробимо після війни, точніше, це вже робитимуть наші наступники. Але точно це треба буде зробити і реформувати систему єдиного податку», — наголосив Гетманцев.

За його словами, для того, аби сьогодні, за існуючого законодавства, уникнути зловживань, у Державної податкової служби і Бюро економічної безпеки достатньо повноважень.

«От сьогодні у нас буде проходити засідання комітету, де ми будемо заслуховувати рітейл. Не виходячи навіть на перевірку, в мене є дані, де є подрібнення великого бізнесу на малий, а де його немає. Є АТБ, яке працює на одній чи двох юридичних особах і має оборот до 250 млрд грн, а є фірма, яка має оборот до 10 млн грн, а насправді має близько 50 „суб'єктів господарювання“ під одним брендом. Ми ж розуміємо, що так це не може працювати», — розповів голова Комітету.

Гетманцев зазначив, що реформа системи єдиного податку за польською моделлю — це не про збільшення податків, як це іноді подається «експертами». Це про те, що єдиний податок мають сплачувати дійсно малі або ті, хто мають оборот до EUR2 млн на рік. А ті, хто мають більший оборот, ніяк не зможуть нею користуватися.

Якщо говорити про торгівлю, то в Польщі передбачена ставка (єдиного податку) не 5%, а 3%. Тобто для певних видів діяльності передбачена менша ставка, ніж у нас. Але звичайно треба працювати чесно, не ховаючи обороти в необлікованому кеші. Тож ми маємо говорити в контексті урядової НСД та реформування єдиного податку не про підвищення податків, а про справедливість оподаткування і застосування системи саме для малого бізнесу, а не для середнього і великого, підсумував він.

Коментувати

Коментарі - 5

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 жовтня 2025, 16:05
#
Хто ж вам, п(ом)ідорам, повірить. Ваша «польська модель» — це було 5% стало 10%. Особисто я свій ФОП закрив і перевідкривати не збираюсь. Дасть Бог доживу до кінця цього 314сдеця — перевідкрию в Польщі. Ото і буде моя «польська модель».
+
+15
Три літри
Три літри
28 жовтня 2025, 16:07
#
Не вперше підмічено: українці лише за кордоном починають сумлінно добримуватись ПДР та платити податки. А в Україні їм все не так.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 жовтня 2025, 16:09
#
Бо за кордоном людське ставлення до платників податків, а в Україні - скотське. В нас чинуша всьому голова, а платник податків — безправний раб і тєрпіла.
+
0
Три літри
Три літри
28 жовтня 2025, 16:17
#
В нас ФОП платить мізерний податок якому будь який поляк позаздрить. І податкова його не рухає.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 жовтня 2025, 16:23
#
Там податки лише трохи вищі. Проте їх не розкрадають у тебе на очах, а дійсно використовують для спільного блага, тому платити їх не в западло. А українські податки це як лити воду в решето. Чим більше платиш, тим товстішими стають годовані пики українських держаків.
