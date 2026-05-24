Біткоїн впав до $74 000 на тлі відтоку капіталу з ETF та ознак стагфляції в США

23 травня біткоїн впав до $74 192 на біржі Bitstamp — це на 9% нижче 200-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) рівня опору, який востаннє тестувався десятьма днями раніше. Криптотрейдер і аналітик Міхаель ван де Поппе зазначив , що актив втратив принципову зону підтримки в зоні $75 000−76 000.

Падіння біткоїна

За словами ван де Поппе, повернення вище $76 600 стало б сильним сигналом для висхідного руху, проте поки що консервативний підхід виглядає більш виправданим.

Водночас він вказує на два пом'якшувальні фактори: п'ятничні корекції нерідко закінчуються зростанням, а вище за поточну ціну утворилося кілька незакритих гепів на товарній біржі Чикаго (CME) — найвищий з них становить $79 100.

Трейдер BitBull налаштований жорсткіше: за його оцінкою, після втрати зони $75 000 падіння до $72 000 лише питання часу.

Альткоїни та рух капіталу в ETF

Слабкість не обмежується біткоїном. Аналітик Crypto Candy констатує, що і Ethereum продовжують демонструвати слабкість, а альткоїни йдуть за ним. У подібних умовах, на її думку, розумніше дочекатися стабілізації ринку, не відкриваючи нових позицій, — збереження капіталу зараз важливіше за активну торгівлю.

Ван де Поппе дотримується такої тактики з альткоінами: він вважає за краще фіксувати прибуток агресивніше звичайного, щоб хеджувати високу волатильність портфеля. При цьому він чекає, щоб альткоїни показали більш виражений відскок у момент, коли біткоїн знайде підтримку.

Трейдер Daan Crypto Trades звертає увагу на те, що цього тижня зі спотових біткоін-ETF зафіксовано відтік капіталу обсягом понад $1 млрд, що закінчилося падінням ціни наприкінці тижня.

Макроекономічний фон: стагфляція пришвидшується

Тиск на ризикові активи посилюється із боку макроекономіки. Аналітичний ресурс The Kobeissi Letter повідомляє, що індекс цін у виробничому секторі США (Manufacturing PMI input prices) у травні досяг 80 пунктів — максимуму з середини 2022 року.

З лютого показник зріс на 18 пунктів, що відповідає темпам історичного інфляційного сплеску 2021−2022 років. Основними драйверами зростання витрат називають перебої у поставках, пов'язані з війною на Близькому Сході, та подорожчання енергоносіїв.

Наслідком стало прискорення втрат робочих місць у виробництві та зростання цін на товари та послуги — найшвидше з серпня 2022 року. При цьому ділова активність у виробничому та сервісному секторах у травні показала лише помірне зростання: високі ціни пригнічують попит. The Kobeissi Letter робить прямий висновок: стагфляція США прискорюється.

Сукупність цих факторів — втрата підтримки у біткоіном, відтік капіталу з ETF та погіршення макроекономічного фону створює негативний контекст для ринку в короткостроковій перспективі. Ключовим рівнем, за яким стежать аналітики, залишається позначка $76 600: саме її повернення здатне змінити розміщення сил.