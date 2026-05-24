Біткоїн впав до $74 000 на тлі відтоку капіталу з ETF та ознак стагфляції в США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2026, 15:16

Біткоїн впав до $74 000 на тлі відтоку капіталу з ETF та ознак стагфляції в США

23 травня біткоїн впав до $74 192 на біржі Bitstamp — це на 9% нижче 200-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) рівня опору, який востаннє тестувався десятьма днями раніше. Криптотрейдер і аналітик Міхаель ван де Поппе зазначив, що актив втратив принципову зону підтримки в зоні $75 000−76 000.

23 травня біткоїн впав до $74 192 на біржі Bitstamp — це на 9% нижче 200-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) рівня опору, який востаннє тестувався десятьма днями раніше.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння біткоїна

За словами ван де Поппе, повернення вище $76 600 стало б сильним сигналом для висхідного руху, проте поки що консервативний підхід виглядає більш виправданим.

Водночас він вказує на два пом'якшувальні фактори: п'ятничні корекції нерідко закінчуються зростанням, а вище за поточну ціну утворилося кілька незакритих гепів на товарній біржі Чикаго (CME) — найвищий з них становить $79 100.

Трейдер BitBull налаштований жорсткіше: за його оцінкою, після втрати зони $75 000 падіння до $72 000 лише питання часу.

Альткоїни та рух капіталу в ETF

Слабкість не обмежується біткоїном. Аналітик Crypto Candy констатує, що і Ethereum продовжують демонструвати слабкість, а альткоїни йдуть за ним. У подібних умовах, на її думку, розумніше дочекатися стабілізації ринку, не відкриваючи нових позицій, — збереження капіталу зараз важливіше за активну торгівлю.

Ван де Поппе дотримується такої тактики з альткоінами: він вважає за краще фіксувати прибуток агресивніше звичайного, щоб хеджувати високу волатильність портфеля. При цьому він чекає, щоб альткоїни показали більш виражений відскок у момент, коли біткоїн знайде підтримку.

Трейдер Daan Crypto Trades звертає увагу на те, що цього тижня зі спотових біткоін-ETF зафіксовано відтік капіталу обсягом понад $1 млрд, що закінчилося падінням ціни наприкінці тижня.

Макроекономічний фон: стагфляція пришвидшується

Тиск на ризикові активи посилюється із боку макроекономіки. Аналітичний ресурс The Kobeissi Letter повідомляє, що індекс цін у виробничому секторі США (Manufacturing PMI input prices) у травні досяг 80 пунктів — максимуму з середини 2022 року.

З лютого показник зріс на 18 пунктів, що відповідає темпам історичного інфляційного сплеску 2021−2022 років. Основними драйверами зростання витрат називають перебої у поставках, пов'язані з війною на Близькому Сході, та подорожчання енергоносіїв.

Наслідком стало прискорення втрат робочих місць у виробництві та зростання цін на товари та послуги — найшвидше з серпня 2022 року. При цьому ділова активність у виробничому та сервісному секторах у травні показала лише помірне зростання: високі ціни пригнічують попит. The Kobeissi Letter робить прямий висновок: стагфляція США прискорюється.

Сукупність цих факторів — втрата підтримки у біткоіном, відтік капіталу з ETF та погіршення макроекономічного фону створює негативний контекст для ринку в короткостроковій перспективі. Ключовим рівнем, за яким стежать аналітики, залишається позначка $76 600: саме її повернення здатне змінити розміщення сил.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає financialGenius и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами