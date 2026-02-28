Медіагігант на $110 мільярдів: Paramount купує Warner Bros. після виходу Netflix з «війни ставок»

Компанія Warner Bros. Discovery офіційно погодилася на поглинання з боку медіахолдингу Paramount Skydance у рамках масштабної угоди вартістю $110 мільярдів. Це рішення ставить крапку у тривалому та напруженому процесі торгів, який завершився після того, як стрімінговий гігант Netflix відмовився від подальшої боротьби. Про це повідомляє Reuters.

Угода, яка оцінює власний капітал Warner Bros. Discovery у $81 мільярд, за прогнозами сторін, буде закрита у третьому кварталі 2026 року. Про це компанії офіційно повідомили у п’ятницю.

Чому програв Netflix?

Напередодні Netflix відмовився підвищувати свою пропозицію до рівня, запропонованого Paramount ($31 за акцію). Warner Bros. визнала пропозицію Paramount вищою за попередню домовленість з Netflix, яка передбачала ціну $27,75 за акцію за студійні та стрімінгові активи.

Згідно з умовами виходу з угоди, Paramount взяла на себе виплату штрафу у розмірі $2,80 млрд, який Warner Bros. заборгувала Netflix. Аналітик Emarketer Росс Бенс назвав Netflix найбільшим переможцем у цій ситуації: компанія не лише отримала велику комісію, а й «підштовхнула» Paramount до збільшення вартості покупки, що зрештою обтяжить об'єднану компанію додатковими боргами.

Деталі та майбутнє активів

Для фінансування цієї покупки залучено:

$47 мільярдів акціонерного капіталу від родини Еллісон та інвестиційної фірми RedBird Capital Partners;

$54 мільярди у вигляді боргових зобов’язань, наданих консорціумом банків (Bank of America, Citigroup та Apollo).

Додатково Paramount планує випуск прав на купівлю акцій класу B на суму до $3,25 млрд для існуючих акціонерів.

Об'єднана компанія створить справжнього медіагіганта, який володітиме бібліотекою з понад 15 000 найменувань, включаючи такі франшизи, як «Гра престолів», «Місія нездійсненна», «Гаррі Поттер» та всесвіт DC.

Сторони очікують економії у розмірі понад $6 мільярдів на рік завдяки оптимізації операцій та інтеграції технологій. Новий власник пообіцяв зберегти обидві студії та випускати щонайменше 30 повнометражних фільмів щороку.

Реакція ринку

Акції Paramount зросли приблизно на 3% під час розширених торгів.

Акції Netflix навпаки знизилися на 1%.

Регуляторні виклики

Угода вже привернула пильну увагу регуляторів. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що штат проводить «прискіпливу» перевірку угоди. Існують побоювання, що злиття таких великих гравців призведе до монополізації, скорочення робочих місць, меншого вибору контенту та вищих цін для споживачів.

Окрему дискусію викликають політичні аспекти: аналітики зазначають, що компанія, яку очолює Девід Еллісон (син мільярдера Ларрі Еллісона), має тісні зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа, що, на думку деяких експертів, може допомогти у просуванні угоди.

Гільдія сценаристів Америки (WGA), що представляє інтереси тисяч творчих працівників, вже виступила з різкою заявою, закликавши заблокувати злиття.

«Втрата конкуренції стане катастрофою для сценаристів, споживачів та всієї індустрії розваг. Це злиття має бути заблоковано», — зазначили в WGA.

У той час як у США точиться запекла дискусія щодо наслідків угоди, за даними джерел Reuters, схвалення від антимонопольних органів Європейського Союзу, ймовірно, буде отримано без значних перешкод — будь-які вимоги щодо продажу активів очікуються як незначні.

Акціонери Warner Bros. мають проголосувати за запропоноване злиття на початку весни 2026 року.