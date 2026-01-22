Для персоналу критичної інфраструктури запроваджено повне бронювання

Для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

100% бронювання

«Прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, — для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу», — повідомив Зеленський.

За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не має пояснюватися нестачею кадрів, оскільки міста мають ресурси для залучення необхідних працівників до роботи.