Національний банк України встановив на 22 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,2341 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні менше ніж на копійку, проте це новий історичний максимум.
21 травня 2026, 15:59
НБУ встановив курс валют на пʼятницю: долар продовжує оновлювати рекорди
Курс долара
На пʼятницю НБУ встановив такий курс долара: 44,2341 грн проти 44,2271 грн 21 травня.
Курс євро
Водночас курс євро на пʼятницю встановлений на позначці 51,3034 грн проти 51,3027 грн 21 травня.
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
