Кабмін перевірить, як міністерства витрачали гроші платників податків

Кабмін ухвалив розпорядження «Про проведення у 2026 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах», яким передбачено проведення цьогоріч оглядів витрат у 22 сферах діяльності 14 головних розпорядників* коштів державного бюджету, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів від 21 травня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кого перевірятимуть

Сфери та цілі оглядів витрат, які проводитимуться у 2026 році, визначено на основі орієнтовного плану проведення оглядів витрат на 2025−2029 роки, включеного до матеріалів до Бюджетної декларації на 2025−2027 роки.

Серед напрямів — соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, підтримка бізнесу, культура, міжнародна діяльність.

Що передбачає перевірка

Огляди витрат державного бюджету передбачають здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності за рахунок коштів державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також оцінки ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету.

Звіти про огляди витрат мають бути подані Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2026 року, що дозволить врахувати результати оглядів на початку нового бюджетного циклу під час формування Бюджетної декларації на 2028−2030 роки.

Звіти про огляди витрат мають містити, серед іншого, пропозиції щодо оптимізації витрат державного бюджету.