Головне за четвер: вигідні інвестиції, оподаткування банків та зростання долара

НБУ виступив проти податку на прибуток банків у 50%: це загрожує кредитуванню економіки

Національний банк України розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови. Про це йдеться у позиції НБУ щодо законопроєкту про оподаткування банків.

НБУ встановив курс валют на пʼятницю: долар продовжує оновлювати рекорди

Національний банк України встановив на 22 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,2341 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні менше ніж на копійку, проте це новий історичний максимум.

Валюта чи гривневі ОВДП — що вигідніше купувати зараз і не «прогоріти» на курсі

Громадяни продовжують активно вкладати гроші в ОВДП: обсяг розміщених ними у цьому інструменті коштів ставить нові рекорди. Але чи будуть такі вкладення вигідними і за умови якої дохідності ОВДП, якщо гривня продовжить девальвувати? — поговоримо про це детальніше.

Топ-5 спеціальностей, яких найбільше потребує ОПК

Українські оборонні компанії активно шукають до себе у команди інженерів-конструкторів (67% респондентів), виробничий персонал та збиральників (56%), інженерів з електроніки та інженерів вбудованих систем (по 41%), розробників програмного забезпечення (37%). Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані дослідження Української ради зброярів та CORE Team.

Наввипередки з інфляцією: які інвестиції дозволяють її обігнати, а які — ні

Інфляція — головний суперник будь-якого інвестора. Якщо вкладені гроші приносять прибутки нижче її рівня, отже, заощадження зростають лише формально, але насправді — згорають. Які інструменти дозволяють випередити зростання цін, а які — працюють «в мінус», розбирався «Мінфін».