Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені БЕБ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 березня 2026, 16:15

Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені БЕБ

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) зафіксувало масову атаку шахраїв, які розсилають фальшиві електронні листи від імені відомства. Зловмисники намагаються отримати доступ до конфіденційних даних українських підприємств та установ. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені БЕБ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює схема?

Зловмисники надсилають листи на адреси компаній та організацій. У повідомленнях йдеться про нібито призначення документальної перевірки підприємства. Від отримувача вимагають терміново надати:

  • установчі документи;
  • фінансову звітність;
  • податкову документацію.

Для «переконливості» шахраї використовують псевдоофіційні бланки, вказують вигадані вихідні номери та прізвища реальних (або вигаданих) співробітників БЕБ.

Головна небезпека: шкідливі вкладення

Листи містять архіви або додатки, які пропонується завантажити нібито для заповнення електронних форм.

Відкриття таких файлів може призвести до зараження комп'ютера вірусами або викрадення паролів та фінансових даних.

Офіційна позиція БЕБ

У відомстві наголошують, що не видавали жодних розпоряджень щодо подібних розсилок. Бюро ніколи не надсилає запити на надання документів у такий спосіб.

Як відрізнити справжній лист від фейку:

  • Домен пошти: усі співробітники БЕБ пишуть виключно з адрес на домені @esbu.gov.ua.
  • Підпис: ффіційні листи обов’язково підписуються КЕП (кваліфікованим електронним підписом).

Що робити, якщо ви отримали такий лист?

Якщо на вашу пошту надійшло подібне повідомлення:

  • Не відкривайте вкладення та не переходьте за посиланнями.
  • Не завантажуйте жодних архівів.
  • Ігноруйте вимоги щодо надання інформації.
  • Повідомте про інцидент Департамент кіберполіції або СБУ.

«Бюро економічної безпеки України вживає необхідних заходів для з’ясування всіх обставин та вже звернулося до компетентних правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами