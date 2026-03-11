Шахраї масово розсилають фальшиві листи від імені БЕБ

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) зафіксувало масову атаку шахраїв, які розсилають фальшиві електронні листи від імені відомства. Зловмисники намагаються отримати доступ до конфіденційних даних українських підприємств та установ. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює схема?

Зловмисники надсилають листи на адреси компаній та організацій. У повідомленнях йдеться про нібито призначення документальної перевірки підприємства. Від отримувача вимагають терміново надати:

установчі документи;

фінансову звітність;

податкову документацію.

Для «переконливості» шахраї використовують псевдоофіційні бланки, вказують вигадані вихідні номери та прізвища реальних (або вигаданих) співробітників БЕБ.

Головна небезпека: шкідливі вкладення

Листи містять архіви або додатки, які пропонується завантажити нібито для заповнення електронних форм.

Відкриття таких файлів може призвести до зараження комп'ютера вірусами або викрадення паролів та фінансових даних.

Офіційна позиція БЕБ

У відомстві наголошують, що не видавали жодних розпоряджень щодо подібних розсилок. Бюро ніколи не надсилає запити на надання документів у такий спосіб.

Як відрізнити справжній лист від фейку:

Домен пошти: усі співробітники БЕБ пишуть виключно з адрес на домені @esbu.gov.ua.

Підпис: ффіційні листи обов’язково підписуються КЕП (кваліфікованим електронним підписом).

Що робити, якщо ви отримали такий лист?

Якщо на вашу пошту надійшло подібне повідомлення:

Не відкривайте вкладення та не переходьте за посиланнями.

Не завантажуйте жодних архівів.

Ігноруйте вимоги щодо надання інформації.

Повідомте про інцидент Департамент кіберполіції або СБУ.

«Бюро економічної безпеки України вживає необхідних заходів для з’ясування всіх обставин та вже звернулося до компетентних правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.