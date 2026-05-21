В Україні в обігу з'явиться нова пам’ятна монета з Петлюрою (фото)

Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету «100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що відомо про монету

Пам’ятна монета має номінал 2 гривні.

На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва — елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі — художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі — тризуб (зображення нарукавного знака зразка 1919 року), по колу — напис «100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри» та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом «УНР».

Тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Інвестиції в українську нумізматику

Інвестиції в українську нумізматику залишаються цікавими не тільки з точки зору самого колекціонування та пам'яті, але й досить вигідними з інвестиційної точки зору. Причому не тільки за позиціями у сріблі, світова ціна якого останнім часом істотно зросла, але й за монетами з недорогоцінних металів.