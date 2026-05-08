Україна планує залучити $390 млн від МБРР для підтримки бізнесу в межах програми RISE

Кабінет Міністрів України схвалив залучення додаткового фінансування у розмірі $390 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). Це рішення відкриває шлях до підписання відповідної угоди про позику, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазнчається, що залучені кошти дозволять повністю покрити дефіцит фінансування програми та спрямувати ресурси на досягнення запланованих результатів, зокрема у 2026 році.

Фінансування надається у форматі прямої бюджетної підтримки — кошти надходять до загального фонду державного бюджету після виконання визначених індикаторів програми. В межах програми RISE вже залучено $540 млн у 2024−2025 роках.

Угоди в рамках RISE є компонентом стратегії економічного відновлення України та важливим кроком у реалізації спільних з міжнародними партнерами зусиль, спрямованих на створення додаткових можливостей для малого і середнього підприємництва. Загалом Програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.

В межах програми RISE укладено чотири угоди, загальним обсягом $681 млн: