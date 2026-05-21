У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом, зокрема 161 компанія і 320 підприємців, повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
21 травня 2026, 9:40
Українці масово відкривають бізнес у Сербії: з початку війни кількість підприємців зросла у 2,7 раза
Де прцює український бізнес
«Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу», — сказав він.
Для порівняння Чадеж навів дані довоєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті, однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій.
«Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець», — зазначив він.
Президент ТПП Сербії додав, що український бізнес у Сербії поступово переходить від традиційної торгівлі до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях.
«Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком», — сказав Чадеж.
Джерело: Мінфін
