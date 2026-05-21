Tether готується до експансії на ринок Південної Кореї, аналітики спрогнозували дно біткоїна: що нового

Tether готується до експансії на ринок Південної Кореї та реєструє торговельні марки

Криптогігант Tether — емітент найпопулярнішого у світі стейблкоїна USDT — розпочав масштабну юридичну підготовку до виходу на південнокорейський ринок. Компанія офіційно подала в Південній Кореї одразу сім заявок на реєстрацію власних торговельних марок. За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на інсайдерів у сфері цифрових активів, цей крок свідчить про зміну стратегії компанії, яка раніше реєструвала в країні лише назви окремих ізольованих продуктів.

Цього разу патентний пакет емітента є набагато ширшим. Заявки безпосередньо пов’язані із головним брендом Tether, офіційним логотипом компанії, а також її специфічним продуктом — стейблкоїном Tether Gold (XAUT), який забезпечений фізичним золотом.

Південнокорейські фінансові аналітики пов'язують таку активність із прийдешніми регуляторними змінами в країні. Наразі місцева влада активно обговорює другу фазу профільного законодавства про цифрові активи — Digital Asset Basic Act. Нові правила можуть зобов'язати всіх іноземних емітентів «стабільних монет» створювати офіційні локальні філії та отримувати внутрішні ліцензії для легальної роботи з корейськими резидентами.

Окрім нормативного фактора, експерти бачать у діях Tether жорстку конкурентну боротьбу. Компанія намагається зіграти на випередження свого головного американського суперника — Circle (емітента стейблкоїна USDC). Напруга між гігантами зросла після того, як у квітні 2026 року співзасновник і СЕО Circle Джеремі Аллейр здійснив офіційний візит до Південної Кореї, де провів серію закритих переговорів із керівництвом найбільших корейських криптобірж та фінансових холдингів щодо стратегічного партнерства.

ШІ-інфраструктура та мемкоїни врятували екосистему Solana в кризовому першому кварталі — звіт

Блокчейн-мережа Solana завершила перший квартал 2026 року в умовах жорсткого ведмежого тренду на крипторинку із неоднозначними, але вельми показовими результатами. Попри те, що ринкова вартість нативної монети обвалилася на 33% порівняно з попереднім кварталом — до 83,11 долара, фундаментальні показники екосистеми продемонстрували стійкість.

Головними драйверами інституційного та роздрібного інтересу стали сектори токенізованих реальних активів (RWA), децентралізованих фінансів (DeFi) та інфраструктура для ШІ-агентів. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті компанії Messari.

Справжнім проривом кварталу став саме ринок RWA, чия сукупна капіталізація в мережі Solana підскочила на 43% і досягла 2,01 мільярда доларів. Левову частку цього успіху забезпечив токенізований фонд BUIDL від інвестиційного гіганта BlackRock (створений у партнерстві з Securitize) — його капіталізація всередині екосистеми злетіла на 106%, склавши 525,4 мільйона доларів після додавання кастодіальної підтримки від Anchorage Digital.

Загальний показник сукупного доходу застосунків у мережі (Chain GDP) утримався на рівні попереднього періоду і становив 342,2 мільйона доларів. Основним джерелом ліквідності залишився популярний майданчик для запуску токенів pump.fun із результатом 124,7 мільйона доларів (+17%). Крім того, феноменальну динаміку показав проєкт Bags, чиї доходи зросли на 1347% (до 11,5 мільйона доларів) завдяки моделі розподілу торгових комісій між авторами контенту та ШІ-проєктами.

Аналітики Messari відзначають, що Solana швидко перетворюється на базовий координаційний шар для автономної економічної діяльності штучного інтелекту завдяки високій швидкості та низьким комісіям.

У першому кварталі мережа розширила підтримку платіжного стандарту х402, створеного спеціально для фінансових операцій між ШІ-агентами. До ініціативи вже приєдналися великі інфраструктурні гравці, такі як QuickNode, Alchemy, MoonPay та сама Messari. Окрім цього, організація Solana Foundation представила інструмент Agent Registry — ончейн-реєстр для верифікації ШІ-агентів, а в партнерстві з Google Cloud анонсувала запуск спеціалізованої платіжної платформи Pay.sh.

Локальний сплеск активності у січні підігріла короткострокова мода на ШІ-токени (зокрема RALPH та GAS), що спровокувало триразове зростання комісій та користувацької бази у трейдинг-додатку Fomo.

У класичному секторі децентралізованих фінансів зафіксовано спад: сукупна вартість заблокованих активів (TVL) у мережі Solana впала на 22% — до 6,16 мільярда доларів. Утім, експерти наголошують, що це падіння є виключно номінальним і викликане зниженням ринкової ціни самої монети Solana, а не реальним відтоком користувачів чи капіталу з протоколів.

Трійка найбільших DeFi-проєктів мережі за обсягом TVL наразі виглядає так:

Kamino — $1,72 млрд;

Jupiter — $1,69 млрд;

Raydium — $992,5 млн.

Прогноз K33 Research: біткоїн намацав циклічне дно, а лютневий мінімум у $60 000 більше не буде пробитий

З початку травня флагманський криптоактив продемонстрував зниження на 6% після невдалої спроби закріпитися вище 200-денної ковзної середньої (MA), яка наразі проходить у районі $82 000. Попри локальну корекцію, аналітики дослідницької компанії K33 Research переконані: лютневий мінімум на рівні $60 000 залишиться абсолютною нижньою точкою поточного ринкового циклу.

У свіжому звіті експерти підкреслюють, що поточна динаміка ринку принципово відрізняється від класичних ведмежих трендів 2014, 2018 та 2022 років. Тоді короткострокові ралі миттєво змінювалися панічними капітуляціями та оновленням мінімумів. Наразі відновлення індустрії відбувається набагато повільніше та стриманіше, що є позитивним сигналом, оскільки заважає накопиченню надлишкового кредитного плеча (левереджу) на біржах.

Старший аналітик K33 Ветле Лунде зазначає, що показники ринку деривативів зараз сигналізують про «унікально песимістичні настрої» серед трейдерів. Проте, на його думку, нинішня структура капіталу копіює здорові фази зростання 2025 року, а не хибні та маніпулятивні відскоки попередніх циклів.

Надмірна обережність учасників ринку чітко простежується в інституційних потоках капіталу. Згідно з останніми квартальними звітами форми 13 °F, у першому кварталі великі інституційні гравці сумарно скоротили свої позиції на 26 733 BTC. Водночас роздрібні інвестори виступили головною силою підтримки, викупивши з ринку 19 395 BTC.

Левова частка інституційних розпродажів припала на великі дельта-нейтральні хедж-фонди та маркетмейкерів на кшталт Millennium і Jane Street. Аналітики пов’язують їхній вихід із поступовим зниженням преміальної дохідності всередині криптосектору та зростанням привабливості традиційних альтернативних ринків.

Паралельно спотові біткоїн-ETF зафіксували один із наймасштабніших п’ятиденних відтоків капіталу. Хвиля ліквідацій активізувалася саме тоді, коли ринковий курс «цифрового золота» зрівнявся із середньою ціною купівлі паїв у цих фондах. У K33 пояснюють таку поведінку бажанням багатьох інвесторів просто вийти «в беззбиток» або мінімізувати поточні втрати після затяжного падіння.

На момент підготовки матеріалу біткоїн утримує позиції і торгується в районі $77 470.

Ethereum не зміг відновитися після ліквідацій: у CryptoQuant заявили про ризик падіння до $1350

Ethereum підтвердив ведмежий сценарій після пробою трикутної формації вниз. Про це заявили аналітики платформи CryptoQuant.

За словами експертів, структура ринку Ethereum продовжує слабшати, якщо оцінювати цінову динаміку разом із даними про ліквідації ф’ючерсних позицій на криптобіржі Binance.

Аналітики зазначили, що сам по собі пробій нижньої межі трикутника ще не є остаточним підтвердженням ведмежого тренду. Водночас додатковим негативним сигналом стало те, що короткострокова ковзна середня залишається нижче довгострокової, що свідчить про збереження низхідного імпульсу, йдеться в повідомленні.

Окрему увагу експерти приділили ліквідаціям на Binance. Оскільки біржа залишається одним із найбільших майданчиків для торгівлі деривативами на Ethereum, кластери ліквідацій на платформі можуть впливати на загальний напрямок ринку.

На думку експертів, різкі ліквідації лонг-позицій разом зі слабкістю ціни свідчать про «низхідне перезавантаження» ринку та вихід перевантажених лонг-позицій. За даними CryptoQuant, такі періоди часто пов’язані з агресивним закриттям позицій великими учасниками ринку.

Аналітики також підкреслили, що Ethereum не зміг сформувати сильне відновлення після останніх хвиль ліквідацій. Це, на їхню думку, підтверджує слабкість поточної ринкової структури.

У CryptoQuant вважають, що ведмежий сценарій залишатиметься актуальним, поки Ethereum не повернеться вище пробитої трикутної формації. В іншому випадку тиск продавців може посилитися, а ціна активу — протестувати зону підтримки поблизу $1350.

Крім того, у Santiment звернули увагу на останні обговорення Ethereum. За їхніми словами, дискусії зосереджені навколо ротації капіталу та інституційних потоків, які впливають на попит на актив.