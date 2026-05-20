Укрзалізниця попередила про критичний дефіцит квитків влітку і дала поради, як їх придбати

Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів — навпаки. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Знищені вагони

46 пасажирських вагонів Укрзалізниці знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можна додати ще 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті+, які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан.

Вже сьогодні середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні — зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини.

Плануйте подорожі

Тож що робити, аби придбати квиток у подорож? Першочергово — планувати її заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу — вмикайте автовикуп. 150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість.

Також не нехтуйте пересадками. Зокрема — на регіональні поїзди, обладнані кондиціонерами.

У міжнародному сполученні зверніть увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині. Купити квиток до них у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. На порталі uz-vezemo ми оновили зручний перелік усіх міжнародних стиковок.