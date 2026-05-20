Курс валют на середу: євро дешевшає в банках

У середу, 20 травня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у покупці та подорожчало на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 10 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,88−44,39 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,90−43,98, євро — 51,35−51,59 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,15−44,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,20−51,22 грн/євро.

