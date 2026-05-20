Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство рф (інфографіка)

Станом на середину травня 2026 року в Україні офіційно працюють 21 967 приватних підприємців з іноземним громадянством. Як свідчать дані Єдиного державного реєстру, оприлюднені платформою «Опендатабот», абсолютним лідером за кількістю бізнесів виявилися громадяни рф — вони тримають кожен п'ятий іноземний ФОП в країні (понад 4,5 тисячі осіб).

В середньому, від початку повномасштабного вторгнення на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.

Регіони

На три ключові регіони припадає майже 55% усіх зареєстрованих ФОП:

Київ утримує абсолютне лідерство — тут працює кожен четвертий іноземець-підприємець (5 216 ФОПів);

Харківська область посідає друге місце (3 506 ФОПів);

Одеська область замикає трійку лідерів (3 295 ФОПів).

Що стосується національного походження підприємців, то майже половина з них є вихідцями з п'яти країн. При цьому найбільшу групу досі становлять громадяни російської федерації — на них припадає кожен п'ятий іноземний ФОП (4 593 особи, які, ймовірно, мають посвідки на постійне проживання та легальний статус). Далі за кількістю йдуть громадяни В'єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118).

Зазначимо, що мова йде про тих громадян рф, вже давно легально проживають в Україні, оскільки реєстрація нових ФОПів за російськими паспортами після 2022 року в Україні заблокована на рівні держорганів та банківського комплаєнсу.

Топ-5 найпопулярніших галузей серед іноземців

У виборі сфер діяльності іноземні підприємці віддають перевагу торговельному та логістичному секторам: