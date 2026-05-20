Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство рф (інфографіка)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 15:02

Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство рф (інфографіка)

Станом на середину травня 2026 року в Україні офіційно працюють 21 967 приватних підприємців з іноземним громадянством. Як свідчать дані Єдиного державного реєстру, оприлюднені платформою «Опендатабот», абсолютним лідером за кількістю бізнесів виявилися громадяни рф — вони тримають кожен п'ятий іноземний ФОП в країні (понад 4,5 тисячі осіб).

Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має громадянство рф (інфографіка)
Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В середньому, від початку повномасштабного вторгнення на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.

Регіони

На три ключові регіони припадає майже 55% усіх зареєстрованих ФОП:

  • Київ утримує абсолютне лідерство — тут працює кожен четвертий іноземець-підприємець (5 216 ФОПів);
  • Харківська область посідає друге місце (3 506 ФОПів);
  • Одеська область замикає трійку лідерів (3 295 ФОПів).

Що стосується національного походження підприємців, то майже половина з них є вихідцями з п'яти країн. При цьому найбільшу групу досі становлять громадяни російської федерації — на них припадає кожен п'ятий іноземний ФОП (4 593 особи, які, ймовірно, мають посвідки на постійне проживання та легальний статус). Далі за кількістю йдуть громадяни В'єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118).

Зазначимо, що мова йде про тих громадян рф, вже давно легально проживають в Україні, оскільки реєстрація нових ФОПів за російськими паспортами після 2022 року в Україні заблокована на рівні держорганів та банківського комплаєнсу.

Читайте також: Введення ПДВ для ФОП як умову фінансування тепер розглядає і Єврокомісія — Bloomberg

Топ-5 найпопулярніших галузей серед іноземців

У виборі сфер діяльності іноземні підприємці віддають перевагу торговельному та логістичному секторам:

  • Роздрібна торгівля — абсолютний лідер, де задіяна майже третина всіх бізнесменів (6 346 ФОПів).
  • Складська діяльність та транспорт — (2 746 ФОПів).
  • Оптова торгівля — (1 732 ФОПи).
  • Ресторанний та готельний бізнес (HoReCa) — (1 703 ФОПи).
  • IT-сфера та телекомунікації — (1 624 ФОПи).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 травня 2026, 15:27
#
Вот вам и «санкции» против маскалей!"!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами