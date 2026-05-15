Чи бачить українська податкова ваші рахунки за кордоном

Прозорість іноземних рахунків українців залишається однією з найгарячіших тем у фінансовому секторі. Чи має Державна податкова служба доступ до даних про ваші активи в європейських банках чи платіжних системах? Експерти юридичної компанії YANKIV зазначають , що ситуація залежить від низки юридичних нюансів.

Що зобов’язані повідомляти українські банки

Почнемо з базового правила. Відповідно до п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України, банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг та емітенти електронних грошей зобов’язані надіслати до органу ДПС повідомлення про відкриття або закриття рахунку чи електронного гаманця платника податків — у день відкриття або закриття.

Тобто якщо ви відкрили рахунок у будь-якому українському банку або відкрили електронний гаманець у вітчизняній платіжній системі — податкова дізнається про це того ж дня. Ці відомості автоматично відображаються в розділі «Облікові дані платника» в приватній частині вашого Електронного кабінету на сайті ДПС.

Іноземні банки та платіжні системи: окрема історія

А ось щодо іноземних установ — ситуація інша. ПКУ та інші нормативно-правові акти не встановлюють жодного обов’язку для іноземних платіжних установ із місцезнаходженням за межами України подавати до ДПС повідомлення про відкриття або закриття рахунків українських клієнтів.

Висновок перший: жоден іноземний банк чи платіжна система не повідомляє українську податкову про сам факт відкриття вашого рахунку. Ні Wise, ні Revolut, ні PayPal, ні будь-який банк у Польщі, Німеччині чи Великій Британії не зобов’язані це робити за українським законодавством.

Але це ще не вся картина.

CRS: коли іноземний банк все-таки звітує в Україну

Є міжнародний механізм, який змінює ситуацію кардинально. Йдеться про стандарт автоматичного обміну податковою інформацією CRS (Common Reporting Standard). Україна приєдналася до нього у 2022 році.

Працює це так: коли ви відкриваєте рахунок в іноземному банку, він обов’язково запитує, податковим резидентом якої країни ви є. Якщо ви вказуєте Україну — цей банк щороку передає до української ДПС інформацію про залишок на вашому рахунку станом на кінець року.

Тобто іноземний банк не повідомляє про відкриття рахунку, але щороку звітує про його стан. Різниця суттєва: ДПС може не знати точної дати відкриття рахунку, але знатиме, скільки там грошей.

Висновок другий: якщо ви відкрили рахунок у банку країни, яка є учасником CRS, і вказали українське резидентство — ДПС отримує дані про залишок щороку автоматично.

Саме тому масове відкриття рахунків у Wise, Revolut, PayPal та банках ЄС на початку повномасштабного вторгнення з вказівкою українського резидентства означає: ДПС потенційно має або матиме дані про ці рахунки.

Важливий нюанс воєнного часу

Тут є деталь, яка стосується безпосередньо поточного моменту. В умовах воєнного стану діє особливий режим: обмін інформацією щодо сум, які не перевищують 250 000 доларів, не призводить до автоматичних податкових нарахувань. Тобто якщо на вашому іноземному рахунку менше цього порогу — отримані дані фіксуються, але до активних донарахувань ДПС поки що не переходить.

Але важливо розуміти: «не нараховується автоматично» не означає «не існує». Дані збираються та накопичуються. І після завершення воєнного стану або зміни підходів — ця інформація може бути використана.

Що це означає на практиці

Підсумовуємо картину для тих, у кого є або планується відкриття рахунків за кордоном.

Якщо ви відкриваєте рахунок у країні — учасниці CRS і вказуєте українське резидентство — щорічні дані про залишок надходять до ДПС. Якщо ви отримуєте дохід на цей рахунок і не декларуєте його в Україні — це потенційне порушення, навіть якщо ДПС поки що не надіслала жодного листа.

Окремі платіжні системи, як-от Pioneer, станом на сьогодні не є учасниками CRS і не передають даних. Але це може змінитися — платіжні системи поступово підключаються до міжнародних механізмів обміну інформацією.

Податкова та рахунки за кордоном — висновок

Факт відкриття іноземного рахунку ДПС не отримує автоматично — це правда. Але залишок на рахунку станом на кінець кожного року банки — учасники CRS передають до України щороку, якщо ви вказали українське резидентство.

В умовах воєнного стану суми до 250 000 доларів не призводять до автоматичних нарахувань, але дані накопичуються. А дохід, отриманий на іноземний рахунок, підлягає декларуванню в Україні незалежно від того, чи отримала вже ДПС відповідні дані від іноземного банку.