Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.
НБУ оштрафував Укрпошту на 17 мільйонів, три банки та великі обмінники: перелік
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Які банки покарав регулятор
Штрафи у розмірі 400 тис грн заплатили «Кристалбанк» та «Акордбанк».
Перший не подав до НБУ необхідну інформацію згідно Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Акордбанк отримав покарання за порушення статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», а також інших нормативно-правових актів.
«Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахуванні під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів для всебічного аналізу та перевірки інформації / документів про валютні операції клієнта», повідомляє НБУ.
Також регулятор виписав письмове застереження «Комінбанку» за порушення Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Укрпошта заплатить штраф у понад 17 мільйонів
Укропошта заплатить штраф у розмірі 17 387 053 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також Укрпошта отримала й письмове застереження.
Які фінуставнови ще покарав НБУ
- ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» штрафи у розмірі 2 532 666,55 грн та 17 000,00 грн.
- ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» — штраф у розмірі 1 428 327,20 грн
- ТОВ «МФК «АВЕРС» — штраф у розмірі 1 400 000,00 грн.
- ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» — штраф у розмірі 1 000 000,00 грн
- ПрАТ «УФГ» — штраф у розмірі 600 000,00 грн
- ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» — штраф у розмірі 595 000,00 грн.
- ТОВ «ФК ПАРТНЕР», ТОВ «ФК «АКСІОМА» — штрафи у розмірі 500 000,00 грн.
- ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» — штраф у розмірі 400 000,00 грн.
- ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА» — штраф у розмірі 300 000,00 грн
- ТОВ «ФК МАГНАТ» — штраф у розмірі 50 000,00 грн
- ТОВ «ФК «ПРОФІНЕФ» — штраф у розмірі 17 000,00 грн
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