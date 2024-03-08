НБУ оштрафував Укрпошту на 17 мільйонів, три банки та великі обмінники: перелік

Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Які банки покарав регулятор

Штрафи у розмірі 400 тис грн заплатили «Кристалбанк» та «Акордбанк».

Перший не подав до НБУ необхідну інформацію згідно Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Акордбанк отримав покарання за порушення статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», а також інших нормативно-правових актів.

«Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахуванні під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме банком під час проведення за дорученням клієнта валютних операцій не вжито адекватних та достатніх заходів для всебічного аналізу та перевірки інформації / документів про валютні операції клієнта», повідомляє НБУ.

Також регулятор виписав письмове застереження «Комінбанку» за порушення Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Укрпошта заплатить штраф у понад 17 мільйонів

Укропошта заплатить штраф у розмірі 17 387 053 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також Укрпошта отримала й письмове застереження.

Які фінуставнови ще покарав НБУ