НБУ оштрафував Укрпошту на 255 тисяч: що сталося

Національний банк України наклав штраф на Укрпошту у розмірі 255 000 гривень через недотримання вимог законодавства, що регулює платіжні послуги. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив 16 березня, повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина санкцій

Основним порушенням стало неподання інформації та документів (або їхніх копій) на запит Національного банку.

Згідно з висновками НБУ, Укрпошта не надала необхідні дані у встановлені строки, чим порушила вимоги закону України «Про платіжні послуги». Регулятор наголошує, що надання такої звітності є обов'язковою умовою для прозорого функціонування платіжної інфраструктури.

«Порушення вимог закону України «Про платіжні послуги» Національний банк встановив за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта», — йдеться у повідомленні регулятора.

Терміни сплати

Укрпошта зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку.