Компанія Трампа втратила $405 млн на криптовалютах

Компанія Trump Media & Technology Group, яка володіє соціальною мережею Truth Social, зазнала збитків у $405,9 млн. Втрати пов'язані з вкладеннями в криптовалюти, повідомило Bloomberg із посиланням на звіт компанії за перший квартал.

Збитки Трампа

Особисто президент США Дональд Трамп має 53% компанії, тобто контрольний пакет. Із зазначеної у звіті суми збитків близько $370 млн припало на нереалізовані зобов'язання щодо криптовалютів та акцій.

Збиток переважно пов'язані з переоцінкою активів на балансі Trump Media.

Влітку минулого року компанія придбала понад 11 500 біткоїнів за середньою ціною $108 500 за монету — всього на $1,37 млрд. Вже в листопаді, на тлі різкого обвалу першої криптовалюти, вартість цих криптоактивів упала більш ніж на 30% до $950 млн.

Наприкінці лютого компанія продала 2000 біткоїнів — тоді курс криптовалюти становив трохи менше ніж $70 000.

Зараз на рахунках Trump Media, згідно з CoinGecko, залишається близько 9500 біткоїнів.

Як відреагували акції Trump Media

Ведмежий тренд на криптовалютному ринку і, як його результат, фінансові втрати позначилися на вартості акцій Trump Media. З початку 2022 року їхня ціна впала більш ніж на 90%: тоді котирування однієї акції перевищували $97, але зараз — лише $8,93.

Незважаючи на значні збитки від криптовалютних інвестицій, Trump Media змогла вийти у плюс за іншими показниками. Операційний грошовий потік за перший квартал становив $17,9 млн, а обсяг фінансових активів досяг $2,1 млрд — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку засновника біржі BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), обіцянки Трампа підтримувати криптоіндустрію, які політик роздавав під час виборчої кампанії 2024 року, зумовлені не щирою вірою у цифрові активи, а заморожуванням активів сім'ї банками.

Такий досвід підштовхнув Трампа сприймати криптовалюти як інструмент, що знаходиться поза прямим контролем держави.