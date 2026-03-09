Multi від Мінфін
9 березня 2026, 15:43

НБУ заморозить частину капіталу банків з 2027 року

Національний банк України повертає вимогу щодо формування буферів консервації та системної важливості для банківських установ з 1 січня 2027 року. Водночас регулятор планує знизити базові нормативи достатності капіталу до європейських стандартів. Про це повідомляє пресслужба НБУ 9 березня.

Національний банк України повертає вимогу щодо формування буферів консервації та системної важливості для банківських установ з 1 січня 2027 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вимоги до резервів: скільки капіталу заморозять банки

З початку 2027 року всі українські банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися нових правил формування капітальних запасів. Згідно з постановою Правління НБУ № 23 від 4 березня 2026 року (набуває чинності 31 грудня 2026 року), розмір обов'язкового буфера консервації капіталу становитиме 2,5% для всього ринку. Додатковий буфер системної важливості коливатиметься в межах від 1% до 2%, залежно від категорії конкретної фінансової установи. Регулятор стверджує, що ці запаси необхідні для поглинання збитків у періоди економічної нестабільності, а накопичений ресурс можна буде використовувати під час криз для підтримки обсягів кредитування.

Зміна підходу: зниження базових нормативів

До цього часу відсутність буферів капіталу в українській банківській системі компенсувалася жорсткішими мінімальними вимогами до нормативів достатності капіталу. Після впровадження нових правил НБУ синхронно знизить ці базові показники, пояснюючи це наближенням до законодавства Європейського Союзу.

З 1 січня 2027 року діятимуть такі мінімальні значення:

  • 8% — для нормативу достатності регулятивного капіталу;
  • 6% — для нормативу достатності капіталу першого рівня;
  • 4,5% — для нормативу достатності основного капіталу першого рівня.

У Нацбанку заявляють, що наданого часу до кінця 2026 року має вистачити для адаптації банків до нових вимог без уповільнення темпів видачі кредитів.

На кого ляже основний тягар

Вимога щодо формування додаткового буфера системної важливості (від 1% до 2%) вдарить насамперед по найбільших гравцях ринку. За результатами перегляду в червні 2025 року Національний банк розширив перелік системно важливих банків України до 16 установ, додавши до нього «Ідея Банк». До цього списку також входять державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також найбільші приватні установи на кшталт ПУМБ, Універсал Банку (monobank) та Райффайзен Банку. Варто зазначити, що формування цих капітальних «подушок» планувалося ще кілька років тому, проте їх запровадження регулярно відтерміновувалося — спочатку через пандемію COVID-19, а згодом через початок повномасштабної війни, щоб не створювати додаткового тиску на ліквідність та прибутковість фінустанов.

Чому це важливо

Повернення вимог до буферів капіталу є сигналом того, що НБУ поступово згортає антикризові послаблення для банківського сектору і переходить до жорсткішого пруденційного нагляду. Попри формальне зниження базових нормативів, фактичне навантаження на банки не зменшиться: їм доведеться формувати реальні резерви, заморожуючи частину прибутків замість виплати дивідендів акціонерам чи агресивного розширення кредитних портфелів. Для пересічних клієнтів це означає вищу надійність системних банків у разі нових макроекономічних шоків, але водночас може призвести до здорожчання кредитів, оскільки фінустановам доведеться компенсувати вартість утримання додаткового непрацюючого капіталу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 2

youknow
youknow
9 березня 2026, 17:24
Готуються до фінансової кризи 2026 — 2028
Vell12
Vell12
9 березня 2026, 18:27
Схоже на то .
