Енергоатом розпочинає власне виробництво компонентів ядерного палива Westinghouse

АТ «НАЕК «Енергоатом» реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про виробинцтво

ВП «Атоменергомаш» (АЕМ) отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000. Термін виробництва партії — чотири місяці.

Виготовлені на українських потужностях компоненти використовуватимуться у виробництві палива для українських АЕС.

«Запуск власного виробництва компонентів тепловидільних збірок є важливим етапом у реалізації стратегічної мети України зі зміцнення енергетичної безпеки та утвердження енергетичної незалежності. Крім того, триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок — головок для паливних касет», — прокоментував керівник Енергоатома Павло Ковтонюк.

Нагадаємо

Westinghouse Electric Sweden AB визнав філію Енергоатома «ВП «Атоменергомаш» кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива ТВЗ для реакторів ВВЕР. Система якості Атоменергомаша відповідає Westinghouse.