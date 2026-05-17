Трамп торгує акціями Palantir, водночас рекламуючи ці папери у Truth Social

Дональд Трамп придбав акції розробника програмного забезпечення зі штучним інтелектом Palantir за кілька тижнів до того, як публічно похвалив компанію у своїй соцмережі Truth Social. Це випливає з документів, оприлюднених Офісом урядової етики США, пише CNBC.

За перший квартал 2026 року Трамп придбав акції Palantir на суму від $247 тис. до $630 тис. Лише в березні він здійснив щонайменше сім угод із цим папером на загальну суму до $530 тис. У квітні, коли акції Palantir падали найсильніше за понад рік, президент написав у Truth Social: «Palantir довела, що має чудові можливості та обладнання для ведення бойових дій. Просто запитайте наших ворогів».

Продаж і купівля інших акцій

10 лютого Трамп продав акції Palantir на суму до $5 млн, а також здійснив кілька інших продажів протягом двох тижнів. Водночас у лютому він купив акції Nvidia, ServiceNow, Workday, Oracle та Microsoft — кожну позицію на суму від $1 до $5 млн. Також зафіксовано купівлю акцій Amazon, Apple та Broadcom на суму понад $1 млн кожна.

Динаміка акцій Palantir

Після публікації Дональда Трампа у Truth Social вартість акцій зросла з $122 до $151, проте згодом котирування повернулися до глобального низхідного тренду. Загалом від початку 2026 року папери PLTR здешевшали: якщо в січні ціна становила $181, то станом на 15 травня вона знизилася до $134.

Позиція Білого дому

Представник Trump Organization заявив, що інвестиційні рахунки президента «повністю перебувають під управлінням сторонніх фінансових установ» і що Трамп не отримує завчасного повідомлення про торговельні операції та не бере участі в інвестиційних рішеннях. Речник Білого дому Девід Інгл додав, що активи президента перебувають у трасті під управлінням його дітей і «жодного конфлікту інтересів немає».

Palantir і адміністрація Трампа

Palantir — одна з оборонних технологічних компаній, які активно шукають підтримки адміністрації президента. Її інструменти, за даними ЗМІ, використовуються для визначення цілей в Ірані. CEO компанії Алекс Карп підтримує нинішню адміністрацію, а торік Palantir спонсорувала військовий парад Трампа на честь 250-річчя армії США.

Чому це важливо

Ситуація порушує питання про можливий конфлікт інтересів: президент публічно рекламував актив, яким уже володів. Незалежно від пояснень Білого дому, подібні дії можуть вплинути на ринкову ціну паперів і поведінку роздрібних інвесторів, які орієнтуються на публічні заяви глави держави.

