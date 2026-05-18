18 травня 2026, 8:00

Китай і США домовилися про взаємне зниження мит

Китай заявив, що домовився зі США про зниження мит на деякі товари з метою стимулювання двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про зниження тарифів

У суботу Міністерство торгівлі Китаю опублікувало оновлену інформацію щодо двосторонніх торговельних переговорів після дводенного саміту в Пекіні між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У повідомленні йдеться, що країни вживатимуть низку заходів, таких як взаємне зниження мит на певні товари, щоб розширити двосторонню торгівлю, зокрема у сфері сільського господарства.

Міністерство не надало більш конкретних деталей, зазначивши, що обидві сторони наразі ще ведуть перемовини щодо них.

Раніше Трамп заявляв, що мита не обговорювалися під час його зустрічей із Сі.

«Ми не обговорювали мита. Вони сплачують значні мита, але ми не обговорювали це», — сказав Трамп журналістам у п'ятницю на борту президентського літака.

Також у заяві Китаю підтверджено плани щодо закупівлі американських літаків, однак не вказано їхню кількість чи марку.

Крім того, представники Китаю заявили, що активно вирішуватимуть питання щодо ліцензій на імпорт для своїх м'ясопереробних заводів, а також питання, пов'язані з імпортом птиці з окремих штатів США.

Міністерство торгівлі КНР наголосило, що обидві сторони домовилися створити ради з інвестицій та торгівлі для обговорення проблем.

Торговельний представник США Джеймісон Грір раніше заявляв, що сторони обговорили створення «Торгової ради», яка забезпечить зниження мит щонайменше на 30 млрд доларів на товари, що не є критично важливими.

США розглянуть занепокоєння Китаю щодо автоматичного затримання молочних та морепродуктів із Китаю, а також експорту рослин у горщиках до США.

Зараз американці затримують молочні продукти з Китаю через наявність меламінових речовин, а також низку морепродуктів через використання несертифікованих ліків.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
