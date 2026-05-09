Компанії Кремнієвої долини почали наймати гуманітаріїв: за що їм платять по $80 тисяч на місяць

Диплом із філософії раптово став квитком у Big Tech: компанії Кремнієвої долини почали наймати гуманітаріїв для навчання ШІ із зарплатами до 80 тисяч доларів на місяць. Про це пише Business Insider.

З чим пов'язано

Усе тому, що нейромережі вже вміють писати код і вирішувати технічні задачі, але досі погано розуміють людську етику, цінності та наслідки своїх рішень.

У результаті компанії на кшталт Google і Anthropic дедалі частіше шукають людей із філософським і гуманітарним бекграундом, щоб ті допомагали навчати моделі більш «людському» мисленню.