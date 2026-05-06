Робота після 50: компанії готові наймати вікових кандидатів, але з низкою застережень

Український ринок праці починає активніше розвертатися в бік кандидатів «срібного» віку. Дослідження, у межах якого було опитано представників понад 120 компаній із 20 галузей економіки, показало: бізнес прагматично оцінює фахівців 50+, шукаючи баланс між їхнім досвідом та потенційними обмеженнями. Про це повідомляє Укрінформ.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сильні та слабкі сторони очима роботодавців

Більшість наймачів асоціюють старших працівників із надійністю та стабільністю, проте існують певні бар'єри у сприйнятті.

Роботодавці цінують дисциплінованість, лояльність, глибоке знання вузькоспеціалізованих процесів та здатність працювати без постійного нагляду. Проте надійність часто інтерпретується як низька гнучкість, а великий досвід — як небажання відходити від усталених практик.

При цьому лише 3% бізнесу високо оцінюють здатність людей 50+ до швидкого навчання (для категорії 35−40 років цей показник становить 54%). Аналогічно лише 3% опитаних вважають, що вікові працівники можуть підтримувати високий темп роботи.

Близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій у цієї категорії кандидатів.

Доступність вакансій та якість робочих місць

Хоча 65% компаній заявляють про готовність розглядати кандидатів 50+, реальна ситуація має ознаки сегментації. Старших пошукачів найчастіше розглядають на технічні або робітничі посади з нижчою кваліфікацією.

Часто йдеться про місця з важчими умовами праці або нижчою зарплатою, на які не погоджується молодь.

Читайте також: Податкова нагадала, як докупити стаж для пенсії: куди і з якими документами звертатися

Державна підтримка: проєкт «Досвід має значення»

Уряд визначив залучення старшого покоління до активної праці як системне завдання. Мінекономіки анонсувало запуск проєкту «Досвід має значення», мета якого — допомогти людям 50+ покращити свої soft skills та стати конкурентнішими.

Планується адаптація норм праці під потреби тих, хто суміщає роботу з доглядом за літніми членами родини, що часто є актуальним для жінок у віці 50−55 років.