Вторинний ринок житла: пропозиція росте, а попит падає

Вторинний ринок житла в Україні показує збільшення кількості пропозицій на тлі різкого зниження інтересу покупців. Вартість квартир змінюється нерівномірно: у столичному регіоні нерухомість дорожчає, тоді як у низці областей ціни знижуються. Про це повідомляє DIM .RIA.

Збільшення кількості оголошень

Ринок поповнюється новими об'єктами майже в усіх регіонах. Власники активніше продають нерухомість через переїзди, зміну життєвих обставин або потребу в грошах. Найбільше квартир виставили на продаж у Києві, де пропозиція зросла приблизно на 12%. Також відчутне збільшення кількості оголошень фіксують у таких областях:

харківській — плюс 10%;

одеській — плюс 8%;

хмельницькій — плюс 8%;

сумській — плюс 8%.

Падіння інтересу покупців

Покупці менш активно шукають житло майже по всій країні. Найбільше падіння попиту помітили у таких областях:

полтавській — близько 45%;

херсонській — близько 36%;

сумській — близько 19%.

Єдиними регіонами, де інтерес зріс, стали Вінницька (на 12%) та Дніпропетровська (на 2%) області.

Динаміка цін у регіонах

Вартість вторинного житла змінюється залежно від області. Найбільше ціни піднялися на Київщині (близько 10% за місяць) та Чернігівщині (приблизно 6%). У цих регіонах стабільний попит підтримує вартість квартир попри загальне уповільнення ринку. Натомість у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях ціни впали на 6%. У цих регіонах пропозиція перевищує попит, тому продавці змушені знижувати вартість для швидшого продажу.

Вартість житла у столиці

Київ залишається містом із найвищими цінами на квартири. Середня вартість житла у квітні 2026 року становила:

однокімнатна квартира — 89 000 доларів;

двокімнатна — 123 000 доларів;

трикімнатна — 155 000 доларів.

Найдорожчим районом є Печерськ, де за однокімнатну просять близько 179 000 доларів. Найдешевше житло продають у Деснянському районі, де аналогічні квартири коштують близько 50 000 доларів.

Регіони з найнижчими цінами

Найменше за нерухомість просять у Запорізькій та Сумській областях. Найнижчі показники:

запорізька область — 16 000 доларів за однокімнатну квартиру;

запорізька область — 23 000 доларів за двокімнатну;

сумська область — 32 000 доларів за трикімнатне житло.

Аналітики платформи зазначають, що через обережність покупців ринок переходить у стан конкуренції між продавцями. Найближчим часом очікується відносна стабільність без різких цінових стрибків.

