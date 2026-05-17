США не продовжили дозвіл на купівлю російської нафти

Сполучені Штати не поновили дію тимчасового винятку із санкцій, який дозволяв країнам купувати сировину російського походження. Ці дозволи перестали діяти після настання дедлайну, встановленого американським урядом. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на сайт Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Завершення дії санкційних винятків

Попередня ліцензія дозволяла торгувати російською сирою нафтою та нафтопродуктами. Її видали 17 квітня 2026 року, дозволивши продаж сировини, яку вже завантажили на танкери до цієї дати. Термін дії винятку збіг 16 травня, а нових указів на сайті Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США так і не з'явилося.

Позиція Індії та обсяги поставок

Напередодні завершення терміну дії дозволу Індія звернулася до американської влади з проханням зберегти цей виняток. Уряд країни пояснив своє прохання: війна в Ірані продовжує перешкоджати стабільному постачанню енергоносіїв. Протягом травня обсяги імпорту російської нафти до Індії досягли безпрецедентного обсягу: щодня країна отримувала 2,3 млн барелів. За прогнозами експертів, наприкінці місяця цей показник може становити 1,9 млн барелів на день.

Передісторія тимчасових дозволів

Американський уряд вперше призупинив дію санкцій проти російської нафти 13 березня, щоб стабілізувати світові енергетичні ринки на тлі збройного конфлікту на Близькому Сході. Пізніше, у квітні, Вашингтон продовжив дію цього послаблення до середини травня.

Причини відмови та політичний тиск

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася продовжувати дію генеральної ліцензії 134B під значним тиском західних союзників та американських законодавців, які наполягали, що тимчасові послаблення дають змогу росії заробляти кошти на війну.

За підрахунками української сторони, під час дії квітневого винятку російський бюджет міг отримувати понад 100 млн доларів додаткового прибутку щодня. Водночас критики послаблень зазначали, що цей механізм не допоміг відчутно знизити ціни на пальне для американських споживачів.

