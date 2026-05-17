В ПФУ пояснили, коли лікарняні виплачують у розмірі 100% зарплати

Розмір виплат за час хвороби залежить від страхового стажу працівника, проте деякі категорії громадян отримують повну компенсацію незалежно від відпрацьованих років. Загалом стовідсоткова оплата передбачена для людей зі стажем понад вісім років. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кому платять повну суму незалежно від стажу

Закон передбачає збереження всього середнього доходу для певних категорій. До них належать ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих захисників України. Також цю норму застосовують до людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (категорії 1−3), і до батьків чи опікунів, що доглядають хвору дитину до 14 років, яка теж має статус постраждалої від аварії на ЧАЕС. В усіх цих випадках наявність восьми років стажу не потрібна.

Виплати в компаніях Дія Сіті

Для працівників і гіг-спеціалістів, які працюють у компаніях-резидентах спеціального правового режиму Дія Сіті, діють окремі правила. Вони отримують компенсацію за час хвороби у розмірі тієї заробітної плати, з якої фактично сплатили страхові внески. Тривалість стажу на суму виплати в цьому випадку не впливає.

Виробничі травми та декрет

Повну оплату лікарняного без прив'язки до стажу також гарантують у ситуаціях, пов'язаних із роботою та материнством. Це стосується лікарняних через нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, а також виплат у зв'язку з вагітністю та пологами.

Хто оплачує дні хвороби

Зазвичай перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а з шостого дня кошти переказує Пенсійний фонд України. Проте існують винятки: якщо працівник бере лікарняний для догляду за хворою дитиною до 14 років, держава покриває витрати одразу з першого дня хвороби. Саму суму компенсації розраховують на основі середньоденної зарплати людини за останні 12 місяців роботи.

