Небо, гроші та два «ідіоти»: Як Ryanair перетворює скандали на мільярди

Коли в одному заголовку зустрічаються імена Майкла О'Лірі та Ілона Маска, світ очікує або технологічної революції, або грандіозного скандалу. Січень 2026 року подарував нам останнє. Поки акції авіакомпанії штурмували нові річні максимуми, її епатажний керівник вступив у публічну словесну дуель із найбагатшою людиною планети. Але за лаштунками цієї медійної вистави ховається не просто епатаж, а холодна логіка цифр, які компанія розкрила у своєму останньому квартальному звіті. І ці цифри пояснюють, чому О'Лірі може дозволити собі ігнорувати поради навіть найбагатшої людини світу.

Від провінційної мрії до володаря європейського неба

Історія Ryanair — це класичний приклад того, як криза та сміливість народжують гігантів. Компанія була заснована у 1984 році родиною Райан (Ryan) — Крісті, Тоні та Ліамом Лонерганом. Починалося все скромно: один 15-місний турбогвинтовий літак Embraer, що курсував між ірландським Вотерфордом та лондонським Гатвіком. Тодішня мета була простою — розбити монополію державних перевізників British Airways та Aer Lingus, які тримали ціни на захмарному рівні.

Проте справжня революція відбулася не завдяки засновникам, а завдяки людині, яка прийшла рятувати їх від банкрутства. На початку 90-х компанія втрачала гроші. Тоні Райан найняв молодого фінансиста Майкла О'Лірі, який спочатку радив закрити авіакомпанію. Але після візиту до США та вивчення моделі Southwest Airlines, О'Лірі побачив майбутнє в концепції «ultra-low-cost».

Ставши генеральним директором у 1994 році, О'Лірі перевернув гру. Він відмовився від бізнес-класу, безкоштовних напоїв та будь-яких надмірностей. Формула стала жорсткою, але дієвою: літаки повинні літати, а не стояти. Швидкий оборот суден, використання другорядних аеропортів та уніфікація флоту дозволили знизити собівартість перевезень.

Сьогодні Ryanair — це монстр індустрії. За перше квітень-вересень 2025 року компанія перевезла рекордні 115 мільйонів пасажирів, що на 9% більше, ніж роком раніше. Це не просто регіональний перевізник, а найбільша авіакомпанія Європи, яка перетворила подорожі літаком з розкоші на буденність.

Анатомія прибутку: «Золотий квартал» та приховані доходи

Щоб зрозуміти, чому Ryanair настільки впевнено почувається у конфліктах, потрібно поглянути на їхню фінансову звітність, особливо на результати «золотого» кварталу, що закінчився у вересні 2025 року. Бізнес-модель базується на кількох стовпах, які генерують феноменальну маржинальність.

1. Феноменальна ефективність пікового сезону. Дані за останній звітний квартал (липень-вересень 2025) вражають навіть скептиків з Волл-стріт. Виручка компанії за ці три місяці склала €5,48 мільярда, показавши ріст на 8,17%. Але справжня магія криється у графі «Чистий дохід». За один квартал компанія заробила чистими €1,72 мільярда — це стрибок на 20,10% порівняно з минулим роком.

2. Контроль витрат та паливне хеджування. Ryanair має найнижчі питомі витрати серед усіх європейських авіаліній (близько €33 на пасажира без урахування палива). Компанія майстерно грає на ринку енергоносіїв. На 2026 фінансовий рік фінансовий департамент захеджував (зафіксував ціну) 85% своїх потреб у паливі на рівні $79 за барель. Це створює надійний щит від коливань цін на нафту, дозволяючи планувати прибутки з точністю швейцарського годинника. Показник EBITDA (прибуток до податків та амортизації) за останній квартал зріс на 16,73%, досягнувши €2,29 мільярда.

3. Додаткові доходи. Це прихована зброя О'Лірі. Базовий квиток може коштувати копійки, але справжні гроші робляться на доповненнях. Згідно з останнім звітом, середній дохід від додаткових послуг (багаж, пріоритетна посадка, вибір місця) зріс до €24,80 на пасажира. Помножте це на 115 мільйонів клієнтів за пів року, і ви зрозумієте, що продаж «комфорту» приносить компанії мільярди євро, фактично страхуючи її від збитків на дешевих квитках.

Хроніка конфлікту з Ілоном Маском

Саме ця жорстка фінансова дисципліна і стала причиною конфлікту. Суперечка розгорілася навколо супутникового інтернету Starlink від SpaceX.

Ілон Маск активно просував Starlink як рішення для авіакомпаній, і багато перевізників почали його впроваджувати. Проте Майкл О'Лірі категорично відмовився. В інтерв'ю він пояснив це мовою цифр: встановлення антен Starlink на фюзеляж створює аеродинамічний опір, що збільшує витрати палива на 2%. Враховуючи, що річні витрати Ryanair на паливо обчислюються мільярдами євро, ці «два відсотки» коштували б акціонерам десятки мільйонів чистого прибутку. О'Лірі аргументував, що на коротких рейсах (середня тривалість — трохи більше години) пасажири не готові переплачувати за Wi-Fi, а надавати його собі у збиток компанія не буде.

Що саме вони написали в соцмережі?

Майкл О'Лірі: «Я б не звертав жодної уваги на Ілона Маска… Те, що Ілон Маск знає про польоти та аеродинамічний опір, дорівнює нулю».

Ілон Маск: «CEO Ryanair — цілковитий ідіот. Звільніть його».

Замість вибачень, Ryanair використала скандал як безкоштовну рекламу. Компанія миттєво запустила акцію «Great Idiots Seat Sale» («Розпродаж місць для великих ідіотів»), виставивши квитки за ціною від €16.99. На пресконференції в Дубліні 21 січня 2026 року О'Лірі «подякував» Маску за піар, зазначивши, що продажі зросли. Він також нагадав, що Ryanair має €0,6 мільярда чистої готівки на балансі, тож поради щодо управління бізнесом йому не потрібні.



Ринкове ралі: Акції Ryanair (RYAAY) у 2025−2026 роках

Попри медійний шум, інвестори голосують гаманцем. Аналіз динаміки акцій Ryanair (тікер RYAAY на Nasdaq) за рік демонструє, що ринок у захваті від фінансових результатів компанії.

Динаміка зростання: Протягом 2025 року акції демонстрували впевнений висхідний тренд, стартувавши з річного мінімуму близько $38,52 у першому кварталі 2025 року. Потужні квартальні звіти (особливо вересневий з рекордним прибутком) штовхали ціну вгору.

Пікові значення: Історичний максимум був зафіксований 5 січня 2026 року на рівні $73,82 за акцію. Це пряма реакція на новини про рекордну заповнюваність літаків та зростання маржі.

Реакція на скандал: У розпал конфлікту з Маском акції зазнали незначної волатильності, скорегувавшись до рівня $68,28. Це падіння на 6−7% аналітики розцінюють як технічну корекцію та фіксацію прибутків після стрімкого зльоту, а не як паніку.

Компанія торгується з мультиплікатором P/E (ціна до прибутку) на рівні, що свідчить про довіру інвесторів до подальшого зростання, особливо на фоні оголошення про проміжні дивіденди у розмірі €0,223 на акцію.

Вердикт Волл-стріт: Що думають аналітики

Фінансовий світ сприйняв конфлікт з Маском зі стриманим оптимізмом. Аналітики провідних інвестбанків зазначають, що «шум в X» не впливає на фундаментальні показники перевізника. Більше того, відмова від Starlink була сприйнята професійною спільнотою позитивно — як доказ того, що менеджмент Ryanair не піддається хайпу і суворо контролює операційні витрати.

«Коли компанія показує маржу чистого прибутку у 31% і зростання EBITDA на 16% у складних економічних умовах, CEO може говорити що завгодно. Майкл О'Лірі — майстер перетворювати негатив на гроші. Поки інші CEO наймають кризових менеджерів, він друкує акційні банери», — зазначають оглядачі ринку.

Головними ризиками для акцій залишаються затримки поставок нових Boeing 737 MAX, що може сповільнити експансію, але наразі фінансовий фундамент компанії виглядає непорушним.

У світі великих грошей репутація «поганого хлопця» може бути найціннішим активом. Конфлікт з Ілоном Маском лише підсвітив головну перевагу компанії — непохитну вірність своїй бізнес-моделі. Поки Маск мріє про Марс і супутниковий інтернет, О'Лірі міцно стоїть на землі, маючи в активі €1,72 мільярда чистого прибутку за квартал і потік лояльних пасажирів.

Для інвестора Ryanair залишається «блакитною фішкою» європейського авіаринку — компанією, яка вміє заробляти і в тиші, і в епіцентрі скандалу.