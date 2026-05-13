Оренда дорожча за мінімалку: у яких столицях ЄС житло стало розкішшю

У більшості столиць ЄС мінімальна зарплата вже не покриває навіть середню орендну плату за двокімнатне житло. Найгірше становище — у великих туристичних і ділових центрах, де ціни на квартири зростали швидше за доходи людей. Про це свідчить аналіз Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) на основі даних ЄС, повідомляє Euronews .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прага та Лісабон найбільше постраждали від вартості оренди

Найбільше страждають ті, хто отримує мінімальну заробітну плату в столиці Чехії. У Празі середня орендна плата становить 1710 євро, тоді як мінімальна заробітна плата в країні — 924 євро. Це означає, що для придбання двокімнатної квартири потрібна сума, еквівалентна 185% мінімальної заробітної плати.

Лісабон посідає друге місце зі 168%. У Португалії щомісячна еквівалентна валова мінімальна заробітна плата (виплачується протягом 14 місяців щорічно) становить 1073 євро, тоді як середня орендна плата в столиці — 1710 євро.

Читайте також: У Німеччині платитимуть до 30 тисяч євро за перетворення порожніх офісів на житло

Частка валової мінімальної заробітної плати, що вимагається для покриття витрат на оренду, також перевищує 150% у Будапешті (159%), Братиславі (158%), Софії (154%), Афінах (153%) та Ризі (151%). Це означає, що особам з мінімальною заробітною платою доведеться витрачати всю свою зарплату на оренду, і їм все одно знадобиться понад половина зарплати додатково, щоб покрити її.

Ця частка також перевищує 100%, тобто навіть мінімальної заробітної плати до виплати не вистачає на покриття орендної плати у Валлетті (143%), Парижі (138%), Таллінні (131%), Мадриді (125%), Бухаресті (122%), Варшаві (117%), Дубліні (113%), Любляні (105%) та Вільнюсі (105%).

Наприклад, у Парижі середня орендна плата за двокімнатну квартиру становить 2523 євро, тоді як мінімальна заробітна плата у Франції становить 1823 євро. У Мадриді вона становить 1721 євро проти 1381 євро.

Вартість оренди в Брюсселі та Берліні

Брюссель виявляється найкращою столицею ЄС для осіб з мінімальною заробітною платою, щоб дозволити собі оренду. Валова мінімальна заробітна плата покриває 70% вартості оренди. У Брюсселі середня орендна плата за двокімнатну квартиру становить 1476 євро, тоді як мінімальна заробітна плата — 2112 євро.

Берлін посідає друге місце з показником 76%. Частка валової мінімальної заробітної плати, що вимагається для оренди, становить 85% у Нікосії, 87% у Люксембурзі та 96% у Гаазі.

«Розрив між орендною платою та оплатою праці є абсолютно неприйнятним. Якщо додати до цього зростання цін на енергоносії та продукти харчування, працюючим людям доводиться брати в борг на предмети першої необхідності та практично не залишати доходу, що робить заощадження на заміну необхідної побутової техніки чи візит до стоматолога неможливим», — додала вона.

Де доступна оренда

Серед підгрупи з 16 країн ЄС, проаналізованих у цьому порівнянні ETUC, частка валової мінімальної заробітної плати, необхідної для покриття витрат на орендну плату, коливається від 33% у Польщі до 61% на Мальті.

У Польщі мінімальна заробітна плата до вирахування становить 1139 євро, а середня орендна плата — 376 євро. Франція також має кращі показники — 1823 євро проти 695 євро. Греція також може бути хорошим варіантом для працівників з мінімальною заробітною платою за межами Афін — 1027 євро проти 408 євро.