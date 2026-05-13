Оренда дорожча за мінімалку: у яких столицях ЄС житло стало розкішшю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 травня 2026, 9:33

Оренда дорожча за мінімалку: у яких столицях ЄС житло стало розкішшю

У більшості столиць ЄС мінімальна зарплата вже не покриває навіть середню орендну плату за двокімнатне житло. Найгірше становище — у великих туристичних і ділових центрах, де ціни на квартири зростали швидше за доходи людей. Про це свідчить аналіз Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) на основі даних ЄС, повідомляє Euronews.

У більшості столиць ЄС мінімальна зарплата вже не покриває навіть середню орендну плату за двокімнатне житло.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прага та Лісабон найбільше постраждали від вартості оренди

Найбільше страждають ті, хто отримує мінімальну заробітну плату в столиці Чехії. У Празі середня орендна плата становить 1710 євро, тоді як мінімальна заробітна плата в країні — 924 євро. Це означає, що для придбання двокімнатної квартири потрібна сума, еквівалентна 185% мінімальної заробітної плати.

Лісабон посідає друге місце зі 168%. У Португалії щомісячна еквівалентна валова мінімальна заробітна плата (виплачується протягом 14 місяців щорічно) становить 1073 євро, тоді як середня орендна плата в столиці — 1710 євро.

Читайте також: У Німеччині платитимуть до 30 тисяч євро за перетворення порожніх офісів на житло

Частка валової мінімальної заробітної плати, що вимагається для покриття витрат на оренду, також перевищує 150% у Будапешті (159%), Братиславі (158%), Софії (154%), Афінах (153%) та Ризі (151%). Це означає, що особам з мінімальною заробітною платою доведеться витрачати всю свою зарплату на оренду, і їм все одно знадобиться понад половина зарплати додатково, щоб покрити її.

Ця частка також перевищує 100%, тобто навіть мінімальної заробітної плати до виплати не вистачає на покриття орендної плати у Валлетті (143%), Парижі (138%), Таллінні (131%), Мадриді (125%), Бухаресті (122%), Варшаві (117%), Дубліні (113%), Любляні (105%) та Вільнюсі (105%).

Наприклад, у Парижі середня орендна плата за двокімнатну квартиру становить 2523 євро, тоді як мінімальна заробітна плата у Франції становить 1823 євро. У Мадриді вона становить 1721 євро проти 1381 євро.

Вартість оренди в Брюсселі та Берліні

Брюссель виявляється найкращою столицею ЄС для осіб з мінімальною заробітною платою, щоб дозволити собі оренду. Валова мінімальна заробітна плата покриває 70% вартості оренди. У Брюсселі середня орендна плата за двокімнатну квартиру становить 1476 євро, тоді як мінімальна заробітна плата — 2112 євро.

Берлін посідає друге місце з показником 76%. Частка валової мінімальної заробітної плати, що вимагається для оренди, становить 85% у Нікосії, 87% у Люксембурзі та 96% у Гаазі.

«Розрив між орендною платою та оплатою праці є абсолютно неприйнятним. Якщо додати до цього зростання цін на енергоносії та продукти харчування, працюючим людям доводиться брати в борг на предмети першої необхідності та практично не залишати доходу, що робить заощадження на заміну необхідної побутової техніки чи візит до стоматолога неможливим», — додала вона.

Де доступна оренда

Серед підгрупи з 16 країн ЄС, проаналізованих у цьому порівнянні ETUC, частка валової мінімальної заробітної плати, необхідної для покриття витрат на орендну плату, коливається від 33% у Польщі до 61% на Мальті.

У Польщі мінімальна заробітна плата до вирахування становить 1139 євро, а середня орендна плата — 376 євро. Франція також має кращі показники — 1823 євро проти 695 євро. Греція також може бути хорошим варіантом для працівників з мінімальною заробітною платою за межами Афін — 1027 євро проти 408 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
dvded .
dvded .
13 травня 2026, 11:02
#
Интересно, какой показатель у Киева выходит.
Срядняя аренда 1к — 17000 грн.
Минималка — 8647 грн
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 травня 2026, 11:06
#
Примерные цены по районам и типам (май 2026):

Бюджетные (спальные районы, гостинки): 7 000 — 11 000 грн.
Средний класс (Позняки, Оболонь, Святошино): 13 000 — 19 000 грн.
Премиум/Центр (Печерск, Голосеево): 20 000 — 35 000+ грн
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 травня 2026, 11:03
#
Это означает, что для приобретения двухкомнатной квартиры требуется сумма..

А может всё-таки для аренды ?!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами