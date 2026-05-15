Прогноз курсу долар та євро: що побачимо в обмінниках на вихідні

Цей тиждень на світовому та українському валютному ринку минув досить динамічно. Було надто багато різних тригерів, які сильно впливали на поведінку та настрої всіх учасників фінансових і сировинних ринків. Як на цю ситуацію реагує гривня і який курс ми побачимо далі, розбирався «Мінфін».

Знову далася взнаки геополітика та війна на Близькому Сході. Американський президент вперше за останні 9 років відвідав Китай. І хоча глобального прориву у відносинах двох найбільших економік світу ніхто з інвесторів та аналітиків не чекав, але всі потай сподівалися на диво та різке потепління відносин між США та КНР.

У підсумку, візит Дональда Трампа дозволив хоча б частково зняти низку болючих питань у відносинах двох країн, що явно є лише початком довгого і жорсткого торгу у визначенні меж світового економічного впливу кожної зі сторін.

У Трампа 3 листопада вибори до Конгресу і Сенату, і йому дуже потрібні «перемоги» як в економіці, так і в торговельній та військовій сферах. Цього від нього очікує і американський істеблішмент, а також ключові економічні гравці Штатів. І недарма до Китаю з Дональдом Трампом приїхали практично всі топ-менеджери основних високотехнологічних компаній. А ось з перемогами поки що саме у Дональда Трампа все непросто. І американські виборці, на тлі стрибка цін на енергоносії через війну на Близькому Сході, налаштовані досить насторожено. Тому фактично Китай цього разу розмовляє зі США майже на рівних:

торговельна війна між країнами не закінчилася «перемогою» США за рахунок «вагомих» аргументів Китаю в частині контролю за рідкоземельними металами; змусити Іран і РФ перестати зближуватися з КНР і почати дрейфувати в бік дружби зі США — американцям поки що не вдалося. Питання з ядерною програмою Ірану поки що зависло «у повітрі», а війна РФ проти України триває; Китай, незважаючи на всю протидію США, продовжує поступово вдосконалювати свої високотехнологічні галузі економіки і може в найближче десятиліття навіть обігнати Штати за багатьма напрямками — від впровадження ШІ та роботів у всі сфери економічного життя до квантових комп'ютерів і космосу.

У підсумку, сторони «прощупали» позиції та «червоні лінії» одна одної, але, очевидно, муситимуть ще багато разів зустрічатися, щоб поступово вирішувати всі накопичені проблеми. І наявність в американській делегації представників найбільших світових компаній — від керівників Tesla, Apple, Nvidia до топ-менеджерів Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, Mastercard і Visa — якраз і свідчить про те, що розмова була змістовною та серйозною. І загалом — геополітичний, економічний та військовий торг двох найбільших світових економік явно триватиме.

Незважаючи на те, що події в Ормузькій протоці відбуваються за кілька тисяч кілометрів від Пекіна — пара євро/долар, так само як і ціни на нафту, реагували на будь-які серйозні новини про зустріч у Китаї. По-перше, Європа дуже залежить від цін на енергоносії, «погоду» щодо яких зараз визначають новини з Близького Сходу, а по-друге, Євросоюз зараз періодично все більше інтегрується у спільні економічні програми з Китаєм на противагу періодичним торговим «наїздам» Дональда Трампа.

У підсумку, волатильність пари євро/долар на новинах з американо-китайської зустрічі цього тижня зросла в межах низхідного коридору від 1,179 до 1, 162 долара за євро із загальним трендом на деяке ослаблення євро щодо долара, що відповідно відбивалося і на поведінці курсу євро в Україні.

А ось світові ціни на нафту марки BRENT на тлі новин з Близького Сходу та зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном цього тижня зросли до рівнів близько $108 за барель, що свідчить про те, що ринок поки що «не вірить» у швидке розблокування Ормузької затоки.

Ринок золота також уважно «прислухався» до заяв глав держав, які є одними з найбільших гравців на ринку дорогоцінних металів, і вартість унції «жовтого металу» коливалася цими днями в межах від $4553 до $4760.

Такі рівні коливань ключових світових економічних активів є досить значними. Але водночас їх точно можна вважати не найгіршим із можливих варіантів розвитку подій, зважаючи на той клубок світових проблем, які обговорювали провідні світові фінансові та економічні гравці в Пекіні.

Україна в цій ситуації продовжувала перебувати у стані війни з РФ, зазнавала обстрілів з боку Росії цивільних об'єктів та інфраструктури, а українська економіка продовжувала відчувати зростаючий інфляційний тиск, що впливало на поведінку всіх учасників нашого валютного ринку. Нацбанку доводилося практично постійно страхувати гривню на міжбанку через продаж долара, якого бракувало на торгах, і він з цим непогано впорався.

У підсумку, на тлі всіх серйозних світових та українських подій за період з 11 по 15 травня безготівковий долар на міжбанку зріс при продажу на 25 копійок — з рівня 43,88 / 43,91 гривні вранці понеділка 11 травня до позначки 44,12/44,16 гривні на закриття п'ятничних торгів 15-го числа. А євро на торгах за цей же період подешевшав на 34 копійки — зі стартових котирувань понеділка 51,6467/ 51,6688 до 51,2895 / 51,3271 гривень до завершення торгів 15 травня.

При цьому український готівковий валютний ринок орієнтувався на відносно спокійний ритм роботи і особливо не провокував ситуацію на валютному ринку в цілому. І ввечері в п'ятницю, 15 травня, готівковий долар обмінники фінкомпаній продавали по 44,15−44,30 гривень, а євро — по 51,50−51,80 гривень. Не було негативного впливу на ринок і з боку обсягів купівлі/продажу валюти громадянами, що можна також вважати позитивним фактором:

Тому, незважаючи на невизначеність економічної, військової та геополітичної ситуації у світі — завдяки інтервенціям Нацбанку та загальному настрою вітчизняного валютного ринку — ситуація, як і раніше, залишається під повним контролем НБУ.

За таких обставин цими вихідними, 16−17 травня, власники обмінників працюватимуть у форматі «з обороту» зі збереженням відносно невеликого рівня спреду між купівлею та продажем як щодо долара, так і щодо євро. Спред по американській валюті в більшості обмінників буде в межах 15−20 копійок, а по євро — в межах 20−30 копійок.

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,70 до 43,90 гривень і продаж від 43,95 до 44,25 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,10 до 51,50 гривень і продаж від 51,60 до 51,90 гривень.