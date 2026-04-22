Маск купив акції SpaceX на $1,4 млрд напередодні IPO компанії

Ілон Маск витратив минулого року $1,4 млрд, щоб наростити частку у своїй аерокосмічній компанії SpaceX, викупивши акції у діючих та колишніх співробітників, повідомив Reuters.

Що відомо про покупку

Інформація про купівлю акцій на вторинному ринку була розкрита у проєкті конфіденційного проспекту IPO SpaceX, зазначає агентство. У ході очікуваного Уолл-стріт лістингу компанія оцінюватиметься приблизно в $1,75 трлн і планує залучити до $75 млрд, що потенційно зробить розміщення найбільшим в історії, зазначає Reuters.

Крім того, згідно The Information, SpaceX затвердила план винагороди, за яким Маск отримає ще 60 млн акцій, якщо ринкова капіталізація компанії досягне $6,6 трлн і буде реалізовано проєкт орбітальних дата-центрів для ШІ.

Папери нараховуватимуться мільярдеру поетапно — при кожному збільшенні ринкової вартості на $500 млрд. Зарплата Маска в компанії минулого року становила $54 080, пише Reuters.

Агентство не змогло незалежно підтвердити інформацію The Information. SpaceX на його запит оперативної відповіді не дала.

Що ще стало відомо із заявки на IPO

SpaceX готує структуру IPO, яка закріпить контроль за Маском над компанією. Буде використано двокласову структуру акцій: папери класу B з 10 голосами на штуку будуть зосереджені у власника SpaceX та інших інсайдерів, тоді як інвестори отримають папери класу A з одним голосом, випливає з документів компанії, поданих регулятору, з якими ознайомився Reuters.

Також вони містять положення, які можуть обмежити можливості акціонерів впливати на вибори до ради директорів або подавати певні судові позови, пише агентство. Маск залишиться генеральним та технічним директором, а також очолить раду директорів із дев'яти осіб.

Документ також проливає світло на фінансовий стан SpaceX, особливо після злиття ракетного бізнесу з компанією Маска у сфері соцмереж та ШІ — xAI.

Об'єднана структура завершила 2025 рік із коштами близько $24,8 млрд, активами на $92 млрд та зобов'язаннями на $50,8 млрд, передає Reuters. SpaceX зафіксувала збиток у $4,94 млрд після прибутку в $791 млн роком раніше — через майже п'ятикратне зростання капітальних витрат за два роки більше половини яких припало на інвестиції в ІІ.

Виторг збільшився з $14,02 млрд до $18,67 млрд. При цьому значна частина витрат фінансувалася за рахунок супутникового бізнесу Starlink, зазначає агентство. Він приніс $4,42 млрд операційного прибутку, але становив менше чверті від загального обсягу капзатрат.