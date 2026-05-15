Дохідність 30-річних US Treasuries перевищила 5% на тлі призначення Кевіна Уорша

Дохідність 30-річних держоблігацій США на аукціоні в середу вперше з 2007 року перевищила 5%, що збіглося у часі з затвердженням Сенатом Кевіна Уорша новим головою Федеральної резервної системи й прискоренням інфляції в США. Про це пише Euronews.

Що сталося на ринку держоблігацій

Міністерство фінансів США розмістило 30-річні облігації обсягом 25 млрд доларів із максимальною дохідністю 5,058%, що стало найвищим рівнем від початку глобальної фінансової кризи 2007−2008 років. У четвер 30-річні папери на вторинному ринку торгувалися з дохідністю близько 5,02%, а 10-річні — на рівні 4,44%.

Підвищення дохідностей означає зростання вартості запозичень для держави, бізнесу та домогосподарств — від іпотечних кредитів до корпоративних облігацій — у момент, коли держборг США наближається до 40 трлн доларів.

Інфляція та воєнний фактор

Останні дані щодо споживчих цін показали зростання інфляції на 3,8% у річному вимірі порівняно з квітнем 2025 року. На тлі 10-тижневої війни з Іраном зросли енергетичні витрати, що віддаляє інфляцію від цільового рівня ФРС у 2%. Показники цін виробників також свідчать про стійкий тиск витрат, що підсилює очікування ринку: швидко пом’якшити монетарну політику ФРС буде складно.

Аналітики зауважують, що поєднання стійкого економічного зростання, високих цін на енергоносії та значних бюджетних дефіцитів може підтримувати інфляційний тиск попри два роки жорсткої грошово-кредитної політики.