Податок на розкіш: власники дорогих авто поповнили бюджет на 115 млн грн

У січні — квітні 2026 року надходження транспортного податку склали 115,6 млн грн. Це + 32,5 % до надходжень минулого року. За 4 місяці податок сплатили 7 692 платники, повідомляє пресслужба ДПС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин

Де сплатилі найбільше

У розрізі територіальних громад найбільші суми податку забезпечено платниками:

м. Києва — 34,6 млн грн;

Дніпропетровської області — 11,7 млн грн;

Київської та Львівської областей — по 8,8 млн грн.

100 % зібраного транспортного податку залишається у бюджетах громад (за місцем реєстрації об'єктів оподаткування). Ці кошти громади можуть використовувати на ремонт доріг, благоустрій чи соціальні програми.

Основні умови транспортного податку 2026

Хто платить: Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, що володіють легковими автомобілями, які підпадають під критерії.

Критерії авто: Легкові авто, вік яких не перевищує 5 років (включно), а вартість — понад 375 МЗП (3 242 625 грн, станом на 01.01.2026).

Ставка: Фіксована — 25 000 грн на рік за кожне авто.