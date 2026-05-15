15 травня 2026, 12:56

Європейські зарплати без ілюзій: які країни в лідерах, а хто внизу списку

У 2025 році середні зарплати в Європі суттєво різнилися залежно від країни, а після поправки на купівельну спроможність цей розрив стає меншим, але не зникає. За даними OECD, річна валова середня зарплата коливається від 18 590 євро в Туреччині до 107 487 євро у Швейцарії. Про це повідомляє Euronews 15 травня.

У 2025 році середні зарплати в Європі суттєво різнилися залежно від країни, а після поправки на купівельну спроможність цей розрив стає меншим, але не зникає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де найвищі й найнижчі зарплати

Швейцарія стала єдиною країною в Європі, де річна валова середня зарплата перевищує 100 тисяч євро. На другому місці Ісландія з показником 85 950 євро, а Люксембург став лідером серед країн ЄС із 77 844 євро і посів третє місце загалом.

До першої п’ятірки також увійшли Данія з 71 961 євро та Нідерланди з 69 028 євро. Норвегія опинилася відразу за ними з показником 68 420 євро.

Серед п’яти найбільших економік Європи найвищу середню зарплату має Німеччина — 66 700 євро. Майже на тому ж рівні Велика Британія з 65 340 євро, тоді як Франція має 45 964 євро, Італія — 36 594 євро, а Іспанія — 32 678 євро.

У матеріалі зазначається, що середні зарплати в Німеччині та Великій Британії більш ніж удвічі перевищують показник Іспанії. Австрія, Бельгія, Ірландія, Фінляндія та Швеція перебувають між цією групою і лідерами, усі з рівнем понад 50 тисяч євро на рік.

Країни ЄС із найнижчими зарплатами

Найнижча річна зарплата серед країн ЄС зафіксована у Словаччині — 19 590 євро. Загалом дев’ять із 22 країн ЄС у вибірці мають середню річну зарплату нижчу за 30 тисяч євро.

Нижче 25 тисяч євро опинилися Угорщина, Латвія, Чехія, Португалія та Польща. Естонія, Греція та Литва перевищують цей поріг, але також залишаються нижче 30 тисяч євро.

У номінальному вираженні, тобто без урахування різниці в цінах, верхні рядки рейтингу займають переважно країни Північної та Західної Європи. Країни Південної та Східної Європи здебільшого зосереджені в нижній частині списку.

Що впливає на різницю в оплаті

Експерти Міжнародної організації праці, яких опитав Euronews Business, назвали три головні чинники різниці в зарплатах: продуктивність і структура економіки, інститути ринку праці та вартість життя. Вищі зарплати зазвичай мають країни з розвиненими секторами з високою доданою вартістю, зокрема фінансами та технологіями, а також держави з сильними профспілками та колективними договорами.

Ще один чинник — рівень цін. У країнах, де життя дорожче, номінальні зарплати теж зазвичай вищі.

Що змінює купівельна спроможність

Після перерахунку за паритетом купівельної спроможності, тобто з урахуванням того, скільки товарів і послуг реально можна купити на зарплату в кожній країні, розрив між країнами звужується. У цьому вимірі річна валова середня зарплата коливається від 38 118 у Словаччині до 106 532 у Швейцарії.

Понад 90 тисяч у такому перерахунку мають Швейцарія, Німеччина, Люксембург і Нідерланди. Далі йдуть Данія та Норвегія.

Серед п’яти найбільших економік Європи порядок країн не змінився, але різниця між ними стала іншою. У Великій Британії показник становить 82 329, у Франції — 67 273, в Італії — 60 503, а в Іспанії — 57 517.

Хто найбільше піднявся і впав у рейтингу

Найбільше після перерахунку за купівельною спроможністю піднялася Туреччина. Вона перемістилася з останнього місця на 18-те.

Німеччина піднялася на п’ять позицій — із сьомого місця на друге. Найбільше втратили Ісландія, яка опустилася з другого місця на дев’яте, та Естонія, яка знизилася з 20-го на 25-те.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
15 травня 2026, 14:55
