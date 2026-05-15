15 травня 2026, 11:07

Нафта дорожчає після заяви Трампа про спільну позицію з Сі щодо ядерної програми Ірану

Ціни на нафту зросли приблизно на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він і лідер Китаю Сі Цзіньпін погодилися, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Додатково ринок підтримали побоювання щодо атак і затримань суден, попри заяви Тегерана про проходження близько 30 кораблів через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:42 ф’ючерси на Brent зросли на $1,77 (1,67%) до $107,49 за барель, а протягом сесії ціна досягала максимуму $107,99. Ф’ючерси на американську нафту WTI піднялися $2,13 (2,11%) до $103,30 за барель.

За підсумками тижня Brent подорожчала майже на 6%, а WTI — більш ніж на 7% на тлі невизначеності щодо крихкого перемир’я у конфлікті з Іраном.

Переговори у Китаї

Трамп заявив, що його терпіння щодо Ірану вичерпується, і що під час переговорів із Сі він домовився про необхідність не допустити появи ядерної зброї в Тегерана та відновлення роботи Ормузької протоки.

Сі Цзіньпін публічно не коментував переговори щодо Ірану, однак Міністерство закордонних справ Китаю заявило: «Цей конфлікт, якого не мало б бути, не має підстав тривати».

«Оскільки саміт у Пекіні не приніс прориву щодо Ірану, увага ринку повертається до глухого кута і блокади протоки, а також ризику нової військової ескалації», — зазначила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

На ринку також очікували сигналів щодо угод між США та Китаєм. Трамп заявив, що Пекін зацікавлений у закупівлі нафти зі Сполучених Штатів.

Білий дім повідомив, що Трамп і Сі погодили необхідність забезпечити відкритість морського шляху для судноплавства.

Водночас іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що з середи ввечері через Ормузьку протоку пройшли близько 30 суден. Це значно менше за довоєнний рівень у приблизно 140 суден на добу.

Читайте також: Ринок ще не відчув повного впливу: гендиректор Exxon Mobil очікує зростання цін на нафту через війну в Ірані

Аналітик Haitong Futures Ян Ан зазначив, що головним фактором для ринку нафти залишається обмежена пропозиція.

«Ціни на нафту вчора кілька разів коливалися, але закрилися поблизу денного максимуму. Проходження суден через протоку трохи зменшило занепокоєння ринку, але недостатньо, щоб змінити загальний висхідний тренд, який підтримується дефіцитом постачання», — сказав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
