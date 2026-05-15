15 травня 2026, 11:33

Фінрозвідка викрила мережу, що постачала українські SIM-картки для ворожих дронів

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що служба разом із СБУ викрила групу осіб, причетних до передачі українських SIM-карток російській стороні для використання у ворожих ударних безпілотниках. За його словами, в межах одного кейсу фінансова розвідка виявила понад 24 тисячі мобільних номерів, більш як 29 тисяч транзакцій на користь мобільних операторів і рух коштів на понад 60 млн грн. Про це повідомляє Telegram-канал Філіпа Проніна.

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що служба разом із СБУ викрила групу осіб, причетних до передачі українських SIM-карток російській стороні для використання у ворожих ударних безпілотниках.

Як працювала схема

За словами Проніна, група осіб в Україні організовувала купівлю та активацію SIM-карток, а потім передавала їх російській стороні. Надалі ці картки використовували у ворожих БпЛА для зв’язку, навігації та точнішого наведення дронів на українські міста, зокрема на житлові будинки, цивільних людей та об'єкти критичної інфраструктури.

Він додав, що після атак правоохоронці знаходять такі SIM-картки серед уламків збитих безпілотників.

Масштаб і кошти

Пронін повідомив, що через рахунки учасників схеми, зокрема фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб з ознаками так званих дропів, пройшло понад 60 млн грн. Частину цих коштів, за його словами, використали для купівлі нерухомості та елітних автомобілів.

За даними аналізу, один із кураторів групи перебував на території Європейського Союзу. Фінансові зв’язки між учасниками, як стверджує голова Держфінмоніторингу, вдалося встановити завдяки співпраці з фінансовими розвідками європейських країн.

Дані про дроп-схеми

Пронін заявив, що дроп-схеми використовують у шахрайстві, ухиленні від сплати податків, легалізації коштів і фінансуванні протиправної діяльності. За його словами, саме тому Держфінмоніторинг ще у 2025 році посилив цей напрям і разом із банками збирає та аналізує дані про підозрілі операції, а частину процесів автоматизував.

Він також повідомив, що з серпня 2025 року до Бюро економічної безпеки передали матеріали щодо дроп-схем із фінансовими операціями на понад 31 млрд грн. Лише за перший квартал 2026 року, за його даними, виявили таких операцій на понад 14 млрд грн.

Звернення Проніна

Голова Держфінмоніторингу закликав не погоджуватися на сумнівні пропозиції швидкого заробітку. За його словами, так людина може не лише втратити гроші чи рахунок, а й стати частиною схеми, яка допомагає російському терору.

Пронін додав, що «поки росія масовано атакує українські міста ракетами й дронами, фінансова розвідка разом із СБУ встановлює тих, хто всередині країни допомагає цій системі працювати».

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
15 травня 2026, 11:41
#
І якій оператор мобільного зв’язку «засвітився»?
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
15 травня 2026, 12:18
#
До чого тут оператор?
Як він відрізнить зкурвлених підкацапників від нормального ФОПа, що замовив сотню карток для встановлення в девайси з підтримкою мобільної мережі — лічільники, датчики, камери, роутери тощо.
Жоден закон цього не забороняє.
