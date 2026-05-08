У квітні 2026 року український автопарк поповнили близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів. За даними асоціації Укравтопром, 66% усіх нових легковиків придбали приватні клієнти, тоді як 34% продажів припало на юридичних осіб.
8 травня 2026, 10:04
Названо найпопулярніші нові авто серед українців та бізнесу у квітні
У порівнянні з квітнем минулого року продажі нових легкових авто в приватному сегменті знизилися на 1%, тоді як у корпоративному секторі, навпаки, зросли на 13%.
Топ-5 вподобань приватних покупців
Серед приватних покупців найбільшою популярністю користувалися такі моделі:
- Toyota RAV4 — 291 авто;
- Hyundai Tucson — 179 авто;
- BMW 3 Series — 139 авто;
- Renault Duster — 130 авто;
- Mazda CX-5 — 124 авто.
Топ-5 вибору корпоративного сектору (бізнес)
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 449 авто;
- Skoda Kodiaq — 67 авто;
- Toyota RAV4 — 66 авто;
- Volkswagen Touareg — 62 авто;
- Citroen C-Elysee — 51 авто.
Джерело: Мінфін
