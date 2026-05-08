Названо найпопулярніші нові авто серед українців та бізнесу у квітні

У квітні 2026 року український автопарк поповнили близько 6,2 тис. нових легкових автомобілів. За даними асоціації Укравтопром, 66% усіх нових легковиків придбали приватні клієнти, тоді як 34% продажів припало на юридичних осіб.

У порівнянні з квітнем минулого року продажі нових легкових авто в приватному сегменті знизилися на 1%, тоді як у корпоративному секторі, навпаки, зросли на 13%.

Топ-5 вподобань приватних покупців

Серед приватних покупців найбільшою популярністю користувалися такі моделі:

Toyota RAV4 — 291 авто;

Hyundai Tucson — 179 авто;

BMW 3 Series — 139 авто;

Renault Duster — 130 авто;

Mazda CX-5 — 124 авто.

Топ-5 вибору корпоративного сектору (бізнес)

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster — 449 авто;

Skoda Kodiaq — 67 авто;

Toyota RAV4 — 66 авто;

Volkswagen Touareg — 62 авто;

Citroen C-Elysee — 51 авто.

